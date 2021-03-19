Магнитные бури могут сильно влиять на наше самочувствие. Длятся они обычно от нескольких часов до нескольких дней.
Этот период особенно сказывается на состоянии метеозависимых людей, а также лиц из групп риска. Сюда входят пожилые люди, дети и беременные женщины. Плохое самочувствие может быть у даже полностью здорового человека. Самыми распространенными симптомами являются головная боль, повышенное давление и усталость.
Факты ICTV подготовили календарь магнитных бурь на 2021, чтобы вы могли заранее подготовиться к возможному ухудшению самочувствия.
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Чего нельзя делать во время магнитных бурь
- загорать в период активного солнца (12.00-16.00);
- физически или психологически нагружать организм;
- употреблять много алкогольных напитков и курить;
- потреблять тяжелую и жирную пищу;
- истощать организм диетами;
- недостаточно спать.
Календарь магнитных бурь на 2021 год
Январь:
- 1-9 января астрологи прогнозируют довольно мощные магнитные бури;
- 12-18 января — средняя мощность магнитных потоков;
- 24-31 января — бури средней интенсивности.
Февраль:
- 9 и 15 февраля будут сильные магнитные бури;
- 8, 10 и 22 февраля — средние бури;
- 7 и 27 февраля — незначительные магнитные колебания.
Март:
- с 20 по 22 марта ожидается мощная магнитная вспышка;
- 13 и 28 марта — бури умеренной интенсивности.
Апрель:
- 2-4 апреля — мощные магнитные потоки;
- 8-12 апреля — слабые бури;
- 21 апреля — магнитная буря средней мощности.
Май:
- 3 мая — сильная магнитная буря;
- 11-26 мая — могут наблюдаться средние и слабые магнитные колебания.
2021 год по восточному календарю
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