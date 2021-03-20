День весеннего равноденствия (20 марта 2021): гороскоп для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на день весеннего равноденствия 20 марта 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

20 марта в 11.38 по киевскому времени стоит приготовиться к одному из самых важных астрологических событий — ингрессия Солнца в знак Овна. Нулевая точка Овна в астрологии имеет ключевое значение, так как наша жизнь непосредственно привязана к годичному циклу движения источника жизни — Солнца. В свою очередь, знаки зодиака отражают связи между Землей и Солнцем, ритмы Солнечной системы.

Чтобы лучше понять, представьте зодиак в виде круга, который поделен на 12 секторов по 30° каждый. Астрология берет за основу базовые утверждения, что точки равноденствий и точки солнцестояний разделяют зодиак на четыре сектора. Каждая из этих точек является началом очередного времени года в природе, а также определяет начало проявления каждой из четырех стихий.

Весеннее равноденствие ознаменует старт весны, а в астрологии — начало зодиака. Это точка 0° знака Овен, который относится с стихии огня. Весна, пробуждение природы от зимнего сна, увеличение светлого времени суток, повышение температуры – все это наиболее ярко характеризует огненную стихию знака Овен.

Овен — это бодрость, лидерство, цикличность, искренность, целеустремленность, самостоятельность, прямолинейность, импульсивность. Также этому знаку принадлежат такие качества, как мужество, духовная и физическая силы, энергия, борьба.

Другими словами, весеннее равноденствие и нахождение Солнца в этот день на нулевом градусе знака Овен – это период обновления в природе, первый импульс, который наиболее активный и яркий.

В день весеннего равноденствия все живое возрождается вновь — оживляется и развивается. В этом году событие наступает 20 марта в 11.38 по киевскому времени – день, когда продолжительность дня и ночи будут одинаковыми. Появляется прекрасная возможность очиститься от отрицательной энергии и сожалений, навести порядок в эмоциональной и духовной сферах жизни, впустить в свою жизнь ветер добрых перемен. В этот день Луна находится в знаке Близнецы, в гармоничном аспекте с Солнцем, что способствует общению, гармоничной коммуникации, усилению интеллектуальных возможностей.

После 20 марта особенно ярко будут ощущаться изменения 2021 года — астрономического Нового года. До 2021 года господствовала земная стихия – эпоха материализма.

21 декабря 2020 года земная стихия сменилась на воздушную – соединение Сатурна и Юпитера в Водолее открыло новый 200 летний цикл – каждые 20 лет соединения этих планет-гигантов будут происходить в знаках стихии воздуха.

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Венера, которая отвечает за взаимоотношения, финансы, также входит в знак Овна 21 марта в 16.17 по киевскому времени. Ощущаться эта энергия будет с 21 марта и до конца месяца. Венера в Овне имеет статус изгнания — в партнерстве возникают сложности из-за нежелания идти на компромисс, бросания из крайности в крайность.

В этот период не хватает дипломатичности во взаимоотношениях, гармонии и равновесия в любви. Большая вероятность их разрыва и завершения, если отношения долгое время были на грани. Проблемы в период с 21 марта по 14 апреля возникают из-за того, что многие люди полностью поглощены своими чувствами и желаниями, забывая о партнере, игнорируя его мнение и интересы.

Чтобы не упустить благоприятные возможности периода – с 20 марта по 19 апреля, не делайте поспешные заключения о своих чувствах. В этот период часто будут возникать проблемы с выбором. Сдерживайте себя в высказываниях, доверяйте партнеру, иначе семейные, деловые и романтические отношения могут испортиться.

Если правильно будете оценивать ситуацию, то третья декада марта и первые две декады апреля могут быть очень продуктивными. Это для всех людей – период проверки на взрослость. Овен — это ребенок зодиака — потенциал, который будет раскрываться и развиваться в дальнейшем. Овен принадлежит к кардинальному кресту, что также объясняет активность, как наиболее характерное качество зоны Созидания.

Движение Солнца и Венеры по Овну, особенно в период с 20 по 31 марта, придает людям оптимизм, любовь ко всему новому, радостность и беззаботность, стремление ко всему праздничному, яркому, подталкивает к демонстративному проявлению чувств.

Неудачный опыт взаимоотношений в этот период может привести к серьезным проблемам в будущем. Самым неприятным последствием для мужчин является то, что сомнения и нерешительность в выборе женщины может привести к одиночеству. Многие в этот период находятся в состоянии Хочу того – не знаю кого.

Представительницы прекрасного пола могут ощутить подавление своей естественной женственности.

Солнце в Овне в экзальтации — сильное, стремится уничтожить проявления слабой Венеры в Овне, имеющей статус изгнания. Проработка состоит в том, чтобы осознать возможные неприятности и предотвратить появление психологических блоков в подсознании. Не лишайте себя романтики и любви, проявляйте дипломатичность в деловых отношениях. Блоки подсознания и сознания – это наши враги, которые мешают нам получать многие блага в жизни.

В период движения Солнца и Венеры по знаку Овна, нужно попытаться быть более общительными и привлекательными. Можно направить энергию на активный отдых, занятия спортом. Люди искусства почувствуют побуждение к новым творческим работам, но может появиться страх того, что другие не оценят, раскритикуют. Для более сильных и волевых людей, это период работы и демонстрации своих талантов и способностей. Берите с них пример, не бойтесь быть собой.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

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