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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Темный маникюр 2021 — идеи дизайна ногтей

Темный маникюр всегда выглядит изысканно и роскошно. В этом сезоне невероятно популярен темный цвет, который может быть однотонным или же дополнятся декором в виде блесток, страз, акриловой пудры или же комбинироваться с рисунком.

Темный маникюр 2021 — идеи дизайна ногтей

Интересно то, что он смотрится шикарно как на длинных, так и на коротких ногтях.

Идеи темного маникюра 2021

  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
Темный маникюр 2021 — идеи дизайна ногтей / 9 фотографий

Читайте: Безопасный маникюр: советы, как проверить салон красоты

Модно также сочетание нескольких текстур и оттенков, матового и глянцевого покрытий.

Смело применяйте геометрические рисунки, не бойтесь экспериментировать.

  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
  • Темный маникюр 2021 — идея маникюра (ФОТО)
Темный маникюр 2021 — идеи дизайна ногтей / 9 фотографий

Читайте: Маникюр на День святого Валентина 2021

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