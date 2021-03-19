Захватывает и вдохновляет: Зеленский поздравил Лину Костенко с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую поэтессу Лину Костенко с днем ​​рождения.

Зеленский отметил, что сила и талант поэтессы вдохновляет и восхищает. По его словам, творчество писательницы полно любви к родной земле и мудрости.

— Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі, моєї обраниці, — процитировал глава государства строки из творчества писательницы.

Президент пожелал писательнице, чтобы ее судьба вела счастливой дорогой жизни, а также крепкого здоровья и вдохновения.

День рождения Лины Костенко

19 марта свой 91-й день рождения празднует поэтесса Лина Костенко. Некоторые называют украинскую легендарную писательницу человеком-эпохой, с чем трудно не согласиться.

Лина Костенко писала стихи о любви, о женщинах, о своем родном крае и любви к Украине. Все они наполнены глубокими мыслями об истинных ценностях.

Каждый стих захватывает и вдохновляет, а некоторые из них не потеряли своей актуальности по сей день. Даже сейчас часто можно услышать цитирование из известных строк стихов І все на світі треба пережити, а также Страшні слова, коли вони мовчать.