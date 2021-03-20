День весеннего равноденствия — новый дудл от Google

В день весеннего равноденствия 20 марта 2021 в Северном полушарии Google порадовал своих пользователей новым дудлом.

В этот день началась астрономическая весна, а продолжительность светлых и темных часов — дня и ночи — одинаковые.

Кроме того, теперь начинает расти продолжительность светового дня.

Его в поисковике можно увидеть 20 марта во многих странах Северного полушария и Индии.

День весеннего равноденствия – это астрономическое явление, когда Земля занимает такое положение относительно Солнца, что его лучи падают под прямым углом на экватор, а день становится равен ночи.

В 2021 году день весеннего равноденствия приходится на 20 марта, 11.37 по киевскому времени.