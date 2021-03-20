20 марта вся планета отмечает Международный день счастья. В календаре эта дата появилась в 2012 году, после решения ООН поддержать идею ценностей человека.

Известный писатель Виктор Гюго удачно объяснил, что такое счастье.

Самым большим счастьем в жизни он назвал уверенность в том, что тебя любят.

Факты ICTV публикуют лучшие поздравительные открытки с Международным днем счастья 2021.

Лунный календарь на март 2021

В полном лунном календаре на март 2021 Факты ICTV собрали главные советы и подсказки на каждый день, чтобы вы не теряли удачу.

Первый месяц весны принесет изменения в финансовом положении многих из нас. Будут ли эти изменения положительными — зависит от нас самих.

Календарь поможет заранее узнать о благоприятных и негативных днях месяца.