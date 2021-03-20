19 марта в эфир вышел третий выпуск романтического шоу Холостяк на СТБ. Во время него главный герой Михаил Заливако впервые поцеловал одну из участниц.

Обладательницей поцелуя стала Юлия по прозвищу Зайка. Девушки из двух домов узнали о существовании друг друга и начали выяснять отношения.

Зайка решила не терять времени и пригласила холостяка на тет-а-тет, где призналась, что очень по нему скучала. После этого они поцеловались и Михаил вручил ей розу.

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Покинула проект по собственному желанию бывшая порноактриса Настя. Она осознала, что не сможет существовать в таком коллективе, обвинив своих соперниц в лицемерии. В ответ на это холостяк предложил ей переехать в другой дом, но девушка не согласилась.

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Поехали домой после третьего выпуска шоу Холостяк 11 также Алла, Кристина, Оля, Алиса, Надин и Лола.

Михаил Заливако

Главным героем шоу Холостяк 11 на СТБ стал харьковчанин Михаил Заливако. Ему 31 год и он имеет свой бизнес в сфере логистики.

Михаил не представляет своей жизни без спорта, а также обожает горы. Он верит, что именно в проекте сможет найти свою настоящую любовь, и для этого даже готов менять правила.

Фото: СТБ