20 марта ежегодно отмечается Международный день счастья, который был введен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 28 июня 2012 года.

Основанная его цель — напомнить всем, что радоваться жизни нужно всегда и как можно больше.

Факты ICTV пообщались с магистром психологии, кандидатом педагогических наук, доцентом, доцентом Университета Гринченко Яной Фруктовой и разобрались, как стать счастливым человеком.

— Счастье — это субъективное состояние, которое определяется удовольствием от жизни. У каждого это удовольствие имеет свои особенности, ведь у каждого человека есть свои приоритеты и свои ценности. Если для человека основной ценностью является семья, все, что с ней связано, будет вызывать положительные эмоции, — объясняет психолог.

Итак, прежде всего человеку надо понять, что у него в приоритете. Однако, желательно, чтобы все было в комплексе — все сферы жизни были гармонично развиты.

Как стать счастливым человеком

Есть несколько общих советов, следуя которым, можно настроиться на позитивное мышление и счастливую жизнь.

Физические нагрузки

Наше ощущение счастья зависит от биохимических процессов, происходящих в организме и непосредственно в мозге.

Они улучшаются, если есть какие-то физические упражнения. Например, можно прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой.

Полезная еда

Сбалансированное питание пополнит запасы необходимых организму витаминов и микроэлементов, сделает вас более устойчивыми к стрессам, выносливыми и позитивными.

Дневник эмоций

В дневнике следует фиксировать те положительные переживания, которые у вас произошли за день.

— Изменилась погода, начали цвести деревья, вы получили комплимент, — что-либо, что вызывает хорошие эмоции. Важно фиксировать все положительные переживания и изменить фокус с негатива на позитив, — советует Фруктова.

Яркие краски

Окружите себя яркими цветами. Это может быть яркая одежда, что-то яркое в интерьере, яркие канцтовары или посуда.

Коммуникация

Найдите тех людей, которые вас вдохновляют, и старайтесь с ними часто общаться.

— Ограничьте круг “токсичных людей”, коммуникация с которыми разрушает вашу самооценку, не позволяет чувствовать себя самодостаточными, ограничивает ваше пространство и самореализацию, осуждает вашу самоидентификацию, — объясняет психолог Яна Фруктова.

[More_news_improved id = “4221584” template = “block”]

Хобби

Вспомните, что вы любите больше всего. Найдите для этого время и обновите свое хобби.

Отдых

Отдых должен служить восстановлением сил для будущих достижений. Прежде всего, это крепкий и здоровый сон.

— Если вы не можете самостоятельно преодолеть какое-то чувство прострации, когда вам чего-то хочется, но вы не можете этого иметь, когда вы не испытываете удовольствие от жизни и не можете найти выход из каких-то ситуаций, желательно обратиться к специалистам, которые помогут найти те триггеры, которые активируют у вас негативные эмоции.

Помощь другим

Найдите тех, кому очень нужна помощь, тех, кому пригодятся ваши знания, опыт, сострадание и понимание.

— Ваша самооценка повысится, благодарность другого человека придаст сил и вдохновения. Быть нужным кому всегда приятно.

На фоне проблем других ваши проблемы могут трансформироваться в мелкие неудобства, непродолжительное недоразумение, ситуацию развития и роста, самопознания. Произойдет смещение акцентов.

К слову, есть еще один простой способ порадовать человека и сделать его счастливее — поздравить с праздником!

Именно поэтому Факты ICTV собрали поздравления с Международным днем ​​счастья в картинках, чтобы вы могли послать их своим близким.