20 марта ежегодно отмечается Международный день счастья, который был введен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 28 июня 2012 года.
Основанная его цель — напомнить всем, что радоваться жизни нужно всегда и как можно больше.
Факты ICTV пообщались с магистром психологии, кандидатом педагогических наук, доцентом, доцентом Университета Гринченко Яной Фруктовой и разобрались, как стать счастливым человеком.
— Счастье — это субъективное состояние, которое определяется удовольствием от жизни. У каждого это удовольствие имеет свои особенности, ведь у каждого человека есть свои приоритеты и свои ценности.
Если для человека основной ценностью является семья, все, что с ней связано, будет вызывать положительные эмоции, — объясняет психолог.
Итак, прежде всего человеку надо понять, что у него в приоритете. Однако, желательно, чтобы все было в комплексе — все сферы жизни были гармонично развиты.
Как стать счастливым человеком
Есть несколько общих советов, следуя которым, можно настроиться на позитивное мышление и счастливую жизнь.
- Физические нагрузки
Наше ощущение счастья зависит от биохимических процессов, происходящих в организме и непосредственно в мозге.
Они улучшаются, если есть какие-то физические упражнения. Например, можно прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой.
- Полезная еда
Сбалансированное питание пополнит запасы необходимых организму витаминов и микроэлементов, сделает вас более устойчивыми к стрессам, выносливыми и позитивными.
- Дневник эмоций
В дневнике следует фиксировать те положительные переживания, которые у вас произошли за день.
— Изменилась погода, начали цвести деревья, вы получили комплимент, — что-либо, что вызывает хорошие эмоции. Важно фиксировать все положительные переживания и изменить фокус с негатива на позитив, — советует Фруктова.
- Яркие краски
Окружите себя яркими цветами. Это может быть яркая одежда, что-то яркое в интерьере, яркие канцтовары или посуда.
- Коммуникация
Найдите тех людей, которые вас вдохновляют, и старайтесь с ними часто общаться.
— Ограничьте круг “токсичных людей”, коммуникация с которыми разрушает вашу самооценку, не позволяет чувствовать себя самодостаточными, ограничивает ваше пространство и самореализацию, осуждает вашу самоидентификацию, — объясняет психолог Яна Фруктова.
[More_news_improved id = “4221584” template = “block”]
- Хобби
Вспомните, что вы любите больше всего. Найдите для этого время и обновите свое хобби.
- Отдых
Отдых должен служить восстановлением сил для будущих достижений. Прежде всего, это крепкий и здоровый сон.
— Если вы не можете самостоятельно преодолеть какое-то чувство прострации, когда вам чего-то хочется, но вы не можете этого иметь, когда вы не испытываете удовольствие от жизни и не можете найти выход из каких-то ситуаций, желательно обратиться к специалистам, которые помогут найти те триггеры, которые активируют у вас негативные эмоции.
- Помощь другим
Найдите тех, кому очень нужна помощь, тех, кому пригодятся ваши знания, опыт, сострадание и понимание.
— Ваша самооценка повысится, благодарность другого человека придаст сил и вдохновения. Быть нужным кому всегда приятно.
На фоне проблем других ваши проблемы могут трансформироваться в мелкие неудобства, непродолжительное недоразумение, ситуацию развития и роста, самопознания. Произойдет смещение акцентов.
К слову, есть еще один простой способ порадовать человека и сделать его счастливее — поздравить с праздником!
Именно поэтому Факты ICTV собрали поздравления с Международным днем счастья в картинках, чтобы вы могли послать их своим близким.