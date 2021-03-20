PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Как обновить приложение Instagram на iPhone и Android
Факты / Lifestyle
Єлизавета Ловцова |
Как обновить приложение Instagram на iPhone и Android

Как обновить приложение Instagram на iPhone и Android

С момента своего первого появления соцсеть Instagram довольно сильно изменилась. Разработчики систематически улучшают интерфейс и добавляют новые функциональные возможности. Обновления призваны исправить недочеты старых версий и улучшить работу приложения.

Обновить Instagram довольно просто, операция всегда выполняется из встроенного магазина в устройстве.

При этом методы обновления приложения будут различаться в зависимости от операционной системы: iOS или Android.

Факты ICTV дадут пошаговую инструкцию, как самостоятельно обновить Instagram на iPhone и Android.

Как обновить Instagram на iPhone

Как правило, обновления приложений приходят на iPhone автоматически. Но если вы обнаружили, что ваш Instagram не обновился, то это можно сделать самостоятельно.

Алгоритм действий для обновления приложения:

  • откройте приложение App Store;
  • зайдите в ваш личный профиль;

Эта кнопка находится в правом верхнем углу вашего экрана.

Как обновить приложение Instagram на iPhone и Android — ИНСТРУКЦИЯ

  • листайте страницу вниз, пока не найдете приложение;
  • нажмите на кнопку Обновить напротив иконки приложения.

Как обновить приложение Instagram на iPhone и Android — ИНСТРУКЦИЯ

После этого устройство самостоятельно обновит ваш Instagram.

Если в разделе Обновления нет Instagram, значит у вас уже установлена последняя версия приложения.

Как обновить Instagram на Android

На Android приложения обновляются автоматически, если ваше устройство подключено к Интернету. Если  вы заметили, что Instagram не обновился, то это можно сделать вручную.

Для обновления Instagram на Android необходимо совершить следующие действия:

  • откройте магазин приложений Google Play;
  • кликните на кнопку, которая находится в верхнем левом углу вашего экрана;

Как обновить приложение Instagram на iPhone и Android — ИНСТРУКЦИЯ

  • откройте раздел Мои приложения и игры;

Как обновить приложение Instagram на iPhone и Android — ИНСТРУКЦИЯ

  • найдите Instagram;
  • нажмите на кнопку Обновить напротив иконки приложения.

Как обновить приложение Instagram на iPhone и Android — ИНСТРУКЦИЯ

Если напротив иконки отсутствует кнопка Обновить, значит у вас установлена последняя версия приложения.

Теги: , , ,
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка