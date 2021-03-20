Как обновить приложение Instagram на iPhone и Android — ИНСТРУКЦИЯ

Как обновить приложение Instagram на iPhone и Android

С момента своего первого появления соцсеть Instagram довольно сильно изменилась. Разработчики систематически улучшают интерфейс и добавляют новые функциональные возможности. Обновления призваны исправить недочеты старых версий и улучшить работу приложения.

Обновить Instagram довольно просто, операция всегда выполняется из встроенного магазина в устройстве.

При этом методы обновления приложения будут различаться в зависимости от операционной системы: iOS или Android.

Факты ICTV дадут пошаговую инструкцию, как самостоятельно обновить Instagram на iPhone и Android.