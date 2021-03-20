Как обновить приложение Instagram на iPhone и Android — ИНСТРУКЦИЯ

Как обновить Instagram на iPhone
Как правило, обновления приложений приходят на iPhone автоматически. Но если вы обнаружили, что ваш Instagram не обновился, то это можно сделать самостоятельно.
Алгоритм действий для обновления приложения:
- откройте приложение App Store;
- зайдите в ваш личный профиль;
Эта кнопка находится в правом верхнем углу вашего экрана.
- листайте страницу вниз, пока не найдете приложение;
- нажмите на кнопку Обновить напротив иконки приложения.
После этого устройство самостоятельно обновит ваш Instagram.
Если в разделе Обновления нет Instagram, значит у вас уже установлена последняя версия приложения.
Как обновить Instagram на Android
На Android приложения обновляются автоматически, если ваше устройство подключено к Интернету. Если вы заметили, что Instagram не обновился, то это можно сделать вручную.
Для обновления Instagram на Android необходимо совершить следующие действия:
- откройте магазин приложений Google Play;
- кликните на кнопку, которая находится в верхнем левом углу вашего экрана;
- откройте раздел Мои приложения и игры;
- найдите Instagram;
- нажмите на кнопку Обновить напротив иконки приложения.
Если напротив иконки отсутствует кнопка Обновить, значит у вас установлена последняя версия приложения.