Весеннее равноденствие — время, когда нужно попрощаться с зимой и встречать настоящую весну. По поверьям, этот день считался магическим еще с языческих времен.

Неудивительно, что ритуалы на весеннее равноденствие привлекают удачу и здоровье.

В такой день нужно концентрировать свои мысли только на позитиве.

Особым совпадением является то, что день весеннего равноденствия 2021 приходится на 20 марта.

Факты ICTV публикуют ритуалы, которые пригодятся в этот день.

Переосмысление

Человек чувствует себя так же, как думает. Научиться фильтровать, отслеживать и отвергать лишние мысли — не так легко, как кажется на первый взгляд. Весеннее равноденствие — идеальный день, чтобы этим заняться.

Избавьтесь от токсичных отношений, откажитесь от негатива — будь то надоедливый знакомый, или ненужный шкаф в комнате — это положительно повлияет на вашу внутреннюю гармонию.

Свежий воздух

Прогулки солнечным парком, вкусный кофе за городом, пикник в лесу — используйте этот день вовсю. Погода на весеннее равноденствие особая, поэтому вы обязательно почувствуете прилив сил после дня, проведенного на улице.

Не забудьте открыть настежь все окна вашего дома или квартиры. Считается, что в этот день стоит попрощаться даже со «старым воздухом» в доме, запустив внутрь свежий весенний дыхание.

Водные процедуры

Вода, так же, как солнце и воздух, влияет на самочувствие человека. В день весеннего равноденствия контакт с водой становится особым и целебным. Найдите время, чтобы принять ароматную ванну, желательно на травах — подойдут зверобой, мята, тысячелистник или ромашка.

Косметические процедуры в виде масок для волос и лица зафиксируют результат — на финише вы получите красоту, прекрасное настроение и отличное самочувствие.

Календарь церковных праздников на март

В календаре церковных праздников на март 2021 насчитывается много памятных дат.

Традиционно на первый месяц весны припадает Великий пост перед Светлым Христовым Воскресением. В 2021 году он начался 15 марта.

Также важный день для верующих — Суббота второй седмицы Великого поста 27 марта.