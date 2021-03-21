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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Какой праздник 22 марта: именины, приметы и что нельзя делать

В 2021 году 22 марта отмечают несколько праздников. Среди них также есть и профессиональные праздники. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 22 марта.

Какой праздник 22 марта: именины, приметы и что нельзя делать

22 марта — какой сегодня праздник

В этот день отмечают сразу несколько праздничных дат. Среди них Всемирный день водных ресурсов или Всемирный день воды, а также День Балтийского моря, посвященные проблеме охраны окружающей среды и сохранения экологии.

22 марта во всем мире также отмечают Международный день таксиста — профессиональный праздник водителей и незаменимых помощников.

Именины 22 марта

22 марта день ангела отмечают несколько обладателей имен, например, Василий, Дарерка, Епафродит, Леа, Николай, а также Павел.

Приметы на 22 марта

  • Считается, если испечь булочки в форме жаворонков, то птица принесет теплую весну на своих крыльях поскорее.
  • Какой будет погода 22 марта — такой она и останется на ближайшие 40 дней.
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Что нельзя делать 22 марта

  • Нельзя заниматься ремонтом или рукоделием — считается, что весь год нужно будет чинить личную жизнь.
  • Нельзя жадничать — иначе жизнь будет так же скупа на важные подарки долгое время.

Церковный календарь 2021

В 2021 году верующие люди отмечают ряд церковных праздников. Среди них Рождество Христово, Пасха, Троица, Покров Пресвятой Богородицы и множество других праздничных дат. В частности, 22 марта украинцы отмечают Сорок святых или День всех святых, во время которого поминают воинов-христиан, умерших мученической смертью за свою веру.

Среди важных праздников в марте 2021 года также будет Суббота второй седмицы Великого поста, а 30 марта украинцы будут отмечать День святого Алексея или Теплого Алексея. Считается, что в этот день теплая весна окончательно пришла, отсюда и соответствующее название праздника.

Факты ICTV опубликовали подробный церковный календарь на 2021 год, чтобы можно было отследить и подготовиться к празднику согласно его традициям.

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