Сорок святых — один из самых почитаемых праздников, который ежегодно отмечают 22 марта. В день их памяти облегчается строгость Великого поста. Можно употреблять пищу с растительным маслом, а также выпить кагора.

В народе этот день считали предвестником весны, но еще могут быть 40 заморозков и 40 святых еще могут 40 лопат снега бросить.

История праздника

В 320 году 40 воинов римского легиона погибли около города Севастия (сейчас турецкий город Сивас) из-за отказа отречься от христианской веры. Римской империей тогда правил Ликиний — ярый противник христианства.

Воины отказались приносить жертвы языческим идолам, и разъяренный Ликиний приказал вечером раздеть их и поместить в ледяное озеро. За ночь оно покрылось льдом. Чтобы усилить муки, на берегу затопили баню. Один из воинов не выдержал страданий и вышел из озера, но на пороге упал замертво. Один из надзирателей, пораженный мужеством воинов, со словами “И я — христианин!” зашел в озеро. Их снова стало сорок.

Традиции на 40 святых

В этот день обязательно идут в церковь и ставят 40 свечей, молятся, благодарят Бога за все, просят защиты от невзгод, болезней, ударяя 40 поклонов.

Хозяйки обязательно пекут 40 булочек в форме птичек. В разных регионах Украины они имеют названия птиц — сороки, жаворонки, буслики. В народе верили, что именно на Сорок святых из теплых краев возвращаются пернатые — сорок разных пород.

Часто птичек нанизывали на небольшие прутья или камыши и так запекали. Их развешивали на деревьях в саду, дарили соседям или раздавали детям — чтобы в хозяйстве домашняя птица здорова была.

Считали, что в этот день сорока берет сорок розг или веточек и строит себе из них гнездо. Говорили: Сейчас сорока — именинница. Сорока, если не тревожить ее и не разрушать гнезда, выступает своеобразным оберегом дома, возле которого живет. Этимологически слово сорока связано со словом сорок, то есть народ считает, что сорока крещена в день сорока святых.

На сороки принято приглашать в дом близких людей: чем больше, тем лучше. В доме должно быть шумно и весело.

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Девушка на сороки должна разорвать сорок нитей и сломать 40 деревянных плашек — чтобы очень быстро прогнать зиму.

Если было тепло — сеяли горох, веря, что на каждом стебле вырастет по сорок стручков, а в каждом из них — по сорок горошин.

Рассеивали по огороду мак, надеясь на урожай в сорок раз больше посеянного. Чтобы поддержать эти надежды, на Сорок святых варили гороховую похлебку, делали горохвяники, пекли пирожки с горохом, готовили вареники с маком.

Наиболее символическим был обряд — Топтать хохлатку. Считалось, кто ранней весной ее потопчет – убережет жизнь и здоровье в течение года. Поэтому даже пожилые и слабые выходили в поле и, притаптывая зеленые всходы, говорили: Топчу, топчу хохлатку. Дай Бог, растоптать и следующего года дождаться.

Что нельзя делать

Ругаться, злиться и даже думать о плохом.

Убирать и вообще работать. Тому, кто нарушит этот запрет, грозит 40 болячек.

Нельзя также шить, вязать, что-то ремонтировать. Разрешается только печь — чтобы задобрить весну.

В этот день также нежелательно занимать деньги.

Как гадать на 40 святых

Все гадания связаны с выпечкой птиц. Например, одну из булочек умышленно пересаливают, во вторую кладут монетку, в третью — кольцо. Кому какая булочка достанется, у того такая жизнь и будет: у кого-то печаль и досада, если попалась соленая птичка, у кого-то достаток — если вытащит монетку, а птичка с обручальным кольцом – к свадьбе.

Было и другое гадание: девушки брали жаворонка и бросали через плечо, куда хвостом покажет птичка — оттуда жених и прибудет.

А еще девушки собирались и вместе пекли таких птичек из теста. Затем они выкладывали их у порога и звали собаку: чью первую птичку съест пес, та первой и выйдет замуж.

Также девушки варили сорок вареников и угощали парней, чтобы мороз любисток не побил. Отваром из этого растения моют волосы, чтобы очаровывать мужчин.

Как испечь 40 птиц: рецепт

Ингредиенты: 2 кг муки, упаковка дрожжей, стакан подсолнечного масла, стакан сахара, 0,5 л воды, щепотка соли.

Приготовление: замесить тугое тесто, сформировать из него птиц, смазать их крепким сладким чаем и выпекать. В тесто можно добавить орешки или изюм.

Приметы на 22 марта

В народе 40 святых связаны с началом весны и концом зимы, поэтому в этот день следили за погодой: какой она будет 22 марта, такими будут и следующие 40 дней.

Если прилетят птицы — скоро будет очень тепло.

22 марта синица запела — тепло пророчит.

Выпал снег – к холодам на Пасху.

Облачно и мороз — скоро будет тепло и можно сеять.

Хорошая погода — к урожаю гречки.

Дружно тает снег — к активному наводнению и буйным травам.

Какая погода на Сорок святых — такая и в Петровку (12 июля).

Осадки и мало солнца — не будет наводнения, летом не ожидается продолжительных ливней, а осень будет сухой.

Церковные праздники в марте 2021

В марте 2021 года много важных дат для православных христиан. В этом месяце еще будет Суббота второй седмицы Великого поста, когда нужно поминать умерших родственников. Она приходится на 27 марта, а 30 марта – День святого Алексея.

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