Женщины с именем Галина празднуют День ангела 23 марта.

Имя Галина в греческой мифологии означает нимфу, которая олицетворяет чистое и спокойное море, поэтому женщины с этим именем очень уравновешены. Вместе с тем, они довольно импульсивны – на их решения часто влияют эмоции.

Галины достигают успеха благодаря самостоятельности и трудолюбию. Кроме того, они – надежные и верные друзья.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках с Днем ангела Галины 2021.

Читайте Календарь праздников на апрель 2021 года

Поздравления с днем ​​ангела Галины:

Поздравляем с днем ​​ангела! Желаем, чтобы ангел-хранитель всегда оберегал тебя, помогал и направлял на правильный путь.

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С днем ​​ангела, Галина! Пусть душа цветет, удача улыбается, а счастье льется рекой. Желаю, чтобы жизнь дарила тебе только радостные моменты, которые запомнятся и будут греть сердце.

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С днем ​​ангела! Пусть ангел-хранитель подарит тебе крылья, которые помогут достичь невиданных высот и осуществить все желания.

Календарь церковных праздников на апрель

Согласно церковному календарю на апрель 2021, с 1 по 30 числа продлится многодневный Великий пост. Во время Великого поста нельзя употреблять рыбу и морепродукты, мясо и продукты животного происхождения, в частности нельзя пить молоко. Также запрещен алкоголь, только в некоторые дни можно выпить немного вина.

7 апреля верующие будут праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы, 24 апреля будет Лазарева суббота, а 25 апреля — Вербное воскресенье, во время которого нужно почтить память Иисуса веточкой ивы.