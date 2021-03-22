22 марта в Украине празднуют день ангела Натальи, имя в переводе с латинского означает рождение.

В детстве Наталья самолюбивая и упрямая, она не ленится и всегда делает все возможное, чтобы получить похвалу. В зрелом возрасте она спокойная и знает себе цену.

Если у вас есть знакомая, подруга или коллега с таким именем, то не забудьте поздравить ее с именинами, а мы для этого подготовили открытки и поздравления в СМС.

Открытки с днем ангела Натальи

Читайте Календарь государственных праздников на 2021 год

Поздравления в СМС с именинами Натальи

С Днем ангела хочу поздравить

Тебя, Наташенька, сейчас,

Пусть лучик счастья, чистой веры

Не покидает твоих глаз.

Пусть ангел проведет за руку,

Закроет от обид крылом,

Добром, удачей. Позитивом

Всегда пусть будет полон дом.

***

С днем ангела, Наталья, поздравляю,

Не зря ведь каждый в мире знает,

Что ты и благородна, и добра,

Порядочна, достаточно щедра.

Так пусть твой ангел помогает,

От бед, невзгод оберегает.

По жизни весело шагай,

Проблемы со здоровьем ты не знай.

****

У тебя, Наташа, светлый праздник,

Самый нежный, ласковый, родной,

Добрый ангел, маленький проказник

Появился за твоей спиной.

Пусть твою он жизнь оберегает

От печалей, горестей и бед,

И найти дорогу помогает,

В полумраке зажигая свет!

****

С днем ангела, Наташа.

Будь, как обычно, милой,

Счастливой, слишком даже,

Здоровой и любимой.

Пусть от печалей разных

Твой ангел охраняет,

Всё в жизни будет классно,

Ведь ты достойна — знаю!

***

С именинами поздравить

Я спешу, Наташа.

Пусть святая укрепляет

Силы, веру ваши.

Пусть ведет по жизни ангел

Верною тропою,

Наградит успехом, счастьем,

Миром, красотою.

***

Тебе, Наталья, радости, везения.

Сердечно поздравляю в светлый час.

На всех пусть хватит твоего терпения,

Ничто не огорчает твоих глаз!

В день ангела, желаю, непременно,

Пусть все твои исполнятся мечты.

Признаюсь тебе честно, откровенно

Любовь и счастье заслужила ты!

Календарь праздников на апрель

В календаре праздников на апрель 2021 насчитывается 16 памятных дат.

Во втором месяце весны украинцы будут праздновать День смеха (1 апреля), Международный день детской книги (2 апреля), Всемирный день здоровья (7 апреля), День окружающей среды (17 апреля), Международный день секретаря (21 апреля).