День таксиста в Украине отмечают 22 марта. Этот праздник касается водителей, диспетчеров, технического персонала служб такси и частных перевозчиков.

Прототип такси появился еще в 1636 году в Великобритании. Тогда кучеры получили лицензию на перевозку.

Воспользоваться первыми моторизированными экипажами – фиакрами – стало возможным в 1890 году во Франции.

А вот дата праздника связана с появлением на улицах Лондона первых такси со счетчиком километража. Произошло это 22 марта 1907 года.

Факты ICTV подготовили для вас яркие поздравления в прозе и открытках с Днем таксиста 2021.

Поздравление с Днем таксиста в прозе

Поздравляю с Днем таксиста! Желаю, чтобы тебе попадались только приветливые и вежливые пассажиры, чтобы автомобиль работал безотказно, а заказов было достаточно. Здоровья тебе, хорошего настроения, достойных заработков и только зеленого света на дорогах.

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С Днем таксиста! Желаю, чтобы на твоем пути были только ровные и свободные дороги, чтобы заказов было множество и столько же благодарных клиентов. Пусть тебе всегда везет во всем!

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Поздравляю с Днем таксиста! Желаю, чтобы пассажиры были приятными, разговоры – интересными, дороги – без пробок, заработки – высокими, цены на топливо – низкими. Желаю здоровья, достаточно времени для сна, отдыха и интересного досуга!

Поздравление с Днем таксиста в открытках

С 17 марта в Украине вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за нарушение водителями правил дорожного движения.

В частности, за вождение в нетрезвом состоянии теперь придется заплатить 17 тыс. грн. За непристегнутый ремень безопасности и разговор по телефону – до 510 грн.

За превышение скорости более чем на 50 км/ч штраф составит 1,7 тыс. Подробнее о штрафах за нарушение ПДД в 2021 году читайте в материале Фактов ICTV.