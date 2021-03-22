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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Глобальный дефицит воды наступит до 2030 года — ЮНЕСКО

Человечество до 2030 года столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%.

Глобальный дефицит воды наступит до 2030 года — ЮНЕСКО

Согласно докладу ЮНЕСКО, мир уже в ближайшее десятилетие столкнется с масштабными водными проблемами.

Однако при этом ситуация ухудшится за счет других глобальных проблем, в частности последствий пандемии коронавируса.

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 — Вода — это наш самый ценный ресурс, так называемое голубое золото, к которому более 2 млрд человек не имеют прямого доступа,  — отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай.

В организации призывают разработать специальную модель, которая смогла бы учесть как рыночную стоимость, так и потенциальную выгоду от увеличения запасов воды.

Локдауны во время пандемии привели к глобальному потеплению

Американские ученые обнаружили, что локдауны и снижение социальной активности во время пандемии коронавируса привели к нагреванию поверхности Земли.

Нагревание произошло из-за сокращения выбросов аэрозолей, которые блокируют солнечный свет. Когда уменьшились выбросы аэрозолей, то большая часть солнечного тепла достигла планеты, особенно в очень индустриальных странах, таких как США и Россия.

Подробнее о глобальном потеплении читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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