Гороскоп на неделю, с 22 по 26 марта 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 22 по 26 марта 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

На этой неделе волевые и сильные люди могут направить свою энергию правильно, чтобы получить пользу и выгоду для себя. Также в этот период творческий потенциал выйдет наружу, а также будут решаться проблемы с управлением. За эту неделю можно многое успеть.

Однако если вам нечем заняться, то жалобы и лень будут сопровождать весь период. Это означает, что нереализованная энергия превратиться в разрушающую. Результатом станут проблемы со здоровьем и взаимоотношениями.

В это время люди будут искаженно воспринимать свою внешность, особенно это касается женщин — неуверенность в себе будет выплескиваться на мужчин и провоцировать конфликты.

Кроме того, в это время людям будет сложно понимать свои желания. При этом каждый сосредоточен сам на себе, стремится подчинить других своим потребностям. Люди будут часто игнорировать мнение и интересы окружающих, а это провоцирует конфликтные ситуации.

Гороскоп для Овнов

В этот период вам будет сопутствовать удача. У представителей этого знака повысится концентрация и внимательность, а это и в профессиональной сфере поможет добиться успеха и найти выход из сложной ситуации. Энергия, сила воли, настойчивость и выдержка помогут уладить многие деловые и семейные проблемы. Не упустите возможность заложить хороший фундамент для дальнейших успехов. Вас вполне могут ожидать успешные контракты с официальными органами, а также помощь со стороны руководства. Отличное время, чтобы заключить долгосрочные соглашения, крупные сделки. Кроме того, не бойтесь делать ответственные шаги в предпринимательстве.

Гороскоп для Тельцов

В это время было бы неплохо заняться бытовыми проблемами, тем более это поможет выплеснуть энергию, которая у вас накопилась. На протяжении недели вы ощутите невероятный приток энергии и, возможно, будете брать работу на дом. Полностью откажитесь от пассивности, поскольку чрезмерная эмоциональность спровоцирует переживания и сомнения, причины которых будет сложно понять. Также это может спровоцировать конфликты в семье, которые будут выбивать вас из колеи. Физическая работа, поездки, прогулки – хорошее средство, чтобы избавиться от мрачных мыслей и выполнить большой объем работы.

Гороскоп для Близнецов

Эта неделя будет напряженной, однако обстоятельства будут подталкивать к оригинальным идеям, а интуиция покажет путь, как выйти из сложной ситуации. Проницательность поможет понять мотивы других людей. Также у представителей этого знака усилится творческое мышление, стремление к трансформациям и новым методам в работе с партнерами и сотрудниками. Вы получите неожиданную и нужную информацию. Период благоприятен для долгосрочного планирования и заключения соглашений. В этот период возможен неожиданный повод событий, далеко не все будет идти по плану.

Гороскоп для Раков

В течение недели часто ощущаете эмоциональный дискомфорт, появляются тревожные мысли и сны, внутренние метания. Избавиться от них поможет перестановка в доме, творческая деятельность, работа на дачном участке или активный отдых. Вдохновение, воображение, интуиция и хорошее понимание интересов окружающих помогут вам решить многие проблемы. Период подходит для гармонизации отношений с влиятельными женщинами, с мамой. Проявите благотворительность: покормите бездомных животных, отдайте что-то, пожертвуйте, и вам это вернется сторицей.

Гороскоп для Львов

Появляется прекрасная возможность очиститься от отрицательной энергии и сожалений, навести порядок в эмоциональной и духовной сферах жизни, открыть себя для чего-то нового. Думать следует исключительно о хорошем, учитывать мнение и интересы партнера, не реагировать на провокации. Выяснение отношений может обернуться проблемами. Обстоятельства способствует общению, гармоничной коммуникации, усилению интеллектуальных возможностей. Голова становится светлой – происходит осознание, мысли упорядочиваются. Сглаживается внешний негатив, присутствует ощущение, что счастье рядом.

Гороскоп для Дев

Мелкие неприятности и хлопоты приводят к перепадам настроения и погружению в себя. Но это творческий период, приходит вдохновение, хочется расслабиться, заняться тем, что нравится. В то же время снижается концентрация внимания, возникают ошибки там, где требуется точность и логика. В этот период сложнее выражать себя через слово и дело. Особенно важно проверять информацию, те факты и цифры, которые вы воспринимаете как верные. Необъективное отношение к новостям может привести к дополнительным сложностям. Мнительность в общении с другими людьми, сомнения в своих чувствах приводят к конфликтам с партнерами.

Гороскоп для Весов

Полнолуние 28 марта в вашем знаке способствует повышенной эмоциональности, активизирует личные и деловые взаимоотношения. Неделя пройдет в активных контактах, часто придется искать компромисс, решать конфликтные ситуации. Можете оказаться в ситуации выбора, придется определять для себя, что же важнее – личное или социальное, семейные отношения или карьера. Это период раздумий и творчества, решения принимаются под влиянием эмоций и чувств. Благоприятное время для гармонизации отношений в семье и с любимым человеком, покупок для дома.

Гороскоп для Скорпионов

В этот период вы склонны накапливать обиды, вам сложно говорить вслух о своих эмоциях, вы держите их в себе или показываете чувства образно. Сложнее учиться и воспринимать информацию, не удается логически делать выводы, о чем впоследствии можно пожалеть. Некоторые предубеждения и предрассудки, опрометчивые обещания во многом объясняют неудачи этого периода. Период не подходит для дальних командировок, возможны неудачи в делах и переговорах со спонсорами, зарубежными партнерами, иностранными фирмами. Не стоит проводить финансовые операции и вкладывать в проекты большие суммы денег.

Гороскоп для Стрельцов

Продуктивный период, времени на отдых нет, но зато многое удается. Планомерная работа даст хороший финансовый результат. Будьте в центре, проявляйте себя, если вы давно хотели стать лидером – используйте это время, но будьте готовы к сопротивлению. Не стоит переоценивать свои возможности, прислушивайтесь к мудрым советам старших, соблюдайте нормы и правила, но не отказывайтесь от новых идей, попытайтесь последовательно все обосновать — и тогда обязательно найдете поддержку и обретете любовь публики. Совместные проекты и предприятия будут процветать, если взаимодействие и распределение ресурсов происходит на равных.

Гороскоп для Козерогов

Упорная и планомерная работа приносит успешные перспективы. В бизнесе или профессиональной деятельности зрелость и опыт помогут обрести новых клиентов. Обстоятельства предоставят шансы приобрести новые знания и опыт, что в результате приведет к повышению производительности и успеху. Можете рассчитывать на понимание и помощь руководства, успешные контакты с официальными органами. Подходящее время для заключения длительных соглашений, крупных сделок, для ответственных шагов в предпринимательстве. Не сразу, но удается достичь взаимопонимания, стабилизировать личные и деловые связи.

Гороскоп для Водолеев

Усиливается романтическое настроение, любовные отношения развиваются очень быстро. К негативным тенденциям этого периода относится чрезмерная снисходительность к своим слабостям. Удачный период для демонстрации своих талантов и способностей, если хотите, чтобы вас заметили. Период благоприятен для контактов с публикой, рекламных мероприятий, обучения. Обстоятельства складываются удачно для практических дел и выполнения своих профессиональных обязанностей. Старайтесь не игнорировать текущие проблемы и учитывать детали. Чтобы свести к минимуму возможные неприятности, соберитесь и сконцентрируетесь на важных делах, расставьте приоритеты.

Гороскоп для Рыб

Вы склонны принимать ошибочные решения из-за нервозности и отсутствия концентрации. Возникают сомнения в своих чувствах, в партнере. Суетливость, несущественные разговоры, эмоциональная неустойчивость – все это создает трудности в общении. Лучше воздержаться от принятия важных решений, подписания документов и контрактов, обсуждения задач и планов. Берегитесь простуды, вирусных заболеваний, соблюдайте режим дня. Нереалистичный подход к решению многих вопросов, сумбурность в идеях и пустые траты могут стать причиной финансовых затруднений в дальнейшем.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

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