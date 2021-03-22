PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Владислав Бомбела |

Международный день таксиста 2021: интересные факты и поздравления

День таксиста имеет более чем 100-летнюю историю. 22 марта в 1907 году на улицах Лондона появились автомобили со специальными счетчиками, которые назывались таксиметрами.

Таксі

Потому такой городской транспорт начали называть такси, а водителей — таксистами.

Первые такси были зеленого и красного цветов, а традиционный желтый появился благодаря основателю компании Hertz Corporation Джону Хертцу.

Именно он перекрашивал такси в желтый цвет. Из-за того, что они сильно выделялись из потока машин, практику желтых автомобилей взяли почти все такси-компании.

Читайте
Масленица и начало Великого поста: церковный календарь на март 2021

Есть и некоторые интересные особенности у такси в разных уголках мира.

Так, в Японии такси не перевозит больше трех человек и берет за поездку немалые деньги. Но пребывание в авто сделано максимально удобным, да и водитель не будет надоедать разговорами.

В США такси раскрашены в традиционный желтый цвет. Здесь вам не удастся посидеть возле водителя, поскольку пассажиров перевозят на заднем сидении, которое ограждено перегородкой с окном.

Такси Израиля нетипично окрашены в белый цвет и работают даже в те дни, когда все отдыхают. Также в этой стране придется дополнительно платить за заказ такси по телефону, проезд в праздники и ночное время.

У традиционных кэбов в Англии действуют свои незамысловатые правила. Водитель будет отделен от пассажиров перегородкой, а багаж разместят спереди. Также есть мини-версии традиционных такси, в которых помещается четыре человека. В обычных кэбах могут ехать пять человек.

Поздравления с Днем таксиста в СМС

***

За баранкой жизнь твоя
День за днем проходит.
Каждый важный разговор,
Сев к тебе, заводит.

В день таксиста пожелаю
Ни гвоздя, ни жезла.
Чтобы грусть-печаль твоя
Навсегда исчезла.

***

Всех таксистов поздравляю
С их прекрасным днем.
Пусть зеленым только светит
Светофор вам огоньком.

Счастья вам, дорог открытых
И в работе и в судьбе.
Чтоб всегда уютно было
На своем стальном коне.

***

Тебя поздравлю я, таксист,
Сегодня день твой, оптимист,
Ты людям очень помогаешь,
В любой район их доставляешь.

Тебя люблю и уважаю,
Здоровья крепкого желаю,
И пусть в дороге круглый год
Тебе с клиентами везет!

***

В День таксиста денег будет много
И чиста как стеклышко дорога,
И гаишник будет крепко спать,
И накроют стол жена и мать,
И дождутся дети после смены,
И начнутся в жизни перемены,
Как в природе новая весна.
Жми на газ, пошли все беды на…!

***

Если мы спешим куда-то,
Выручаешь ты, таксист.
Пусть растет твоя зарплата,
Путь же будет ровен, чист!

А еще всех благ желаем
И ни жезла, ни гвоздя.
С Днем таксиста поздравляем
В этот добрый час тебя!

***

Тебе желаю в День таксиста
Всегда успешно таксовать,
И довозить клиентов быстро,
Чтоб чаевые получать!

Пускай тебя твоя машина
Не смеет в жизни подводить!
Пусть будет полон бак бензина,
Чтоб ты клиентов мог возить!

***

Эх, нелегка профессия таксиста,
Хоть рядом музыка любимая всегда.
А вы попробуйте за месяц рейсов 300
Проехать вдоль по улицам туда-сюда.
Душевность их, простые разговоры,
Ночные ездки, знание дорог —
Непросто это. Будут пусть здоровы
Таксисты все и ты, коль выбрать смог
Профессию такую, путь нескорый.

Праздники в марте 2021

На 22 марта приходится также Всемирный день водных ресурсов, а православные украинцы отмечают Сорок святых.

Полный календарь праздников на март 2021 года — на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка