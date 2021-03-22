День таксиста имеет более чем 100-летнюю историю. 22 марта в 1907 году на улицах Лондона появились автомобили со специальными счетчиками, которые назывались таксиметрами.
Потому такой городской транспорт начали называть такси, а водителей — таксистами.
Первые такси были зеленого и красного цветов, а традиционный желтый появился благодаря основателю компании Hertz Corporation Джону Хертцу.
Именно он перекрашивал такси в желтый цвет. Из-за того, что они сильно выделялись из потока машин, практику желтых автомобилей взяли почти все такси-компании.
Есть и некоторые интересные особенности у такси в разных уголках мира.
Так, в Японии такси не перевозит больше трех человек и берет за поездку немалые деньги. Но пребывание в авто сделано максимально удобным, да и водитель не будет надоедать разговорами.
В США такси раскрашены в традиционный желтый цвет. Здесь вам не удастся посидеть возле водителя, поскольку пассажиров перевозят на заднем сидении, которое ограждено перегородкой с окном.
Такси Израиля нетипично окрашены в белый цвет и работают даже в те дни, когда все отдыхают. Также в этой стране придется дополнительно платить за заказ такси по телефону, проезд в праздники и ночное время.
У традиционных кэбов в Англии действуют свои незамысловатые правила. Водитель будет отделен от пассажиров перегородкой, а багаж разместят спереди. Также есть мини-версии традиционных такси, в которых помещается четыре человека. В обычных кэбах могут ехать пять человек.
Поздравления с Днем таксиста в СМС
***
За баранкой жизнь твоя
День за днем проходит.
Каждый важный разговор,
Сев к тебе, заводит.
В день таксиста пожелаю
Ни гвоздя, ни жезла.
Чтобы грусть-печаль твоя
Навсегда исчезла.
***
Всех таксистов поздравляю
С их прекрасным днем.
Пусть зеленым только светит
Светофор вам огоньком.
Счастья вам, дорог открытых
И в работе и в судьбе.
Чтоб всегда уютно было
На своем стальном коне.
***
Тебя поздравлю я, таксист,
Сегодня день твой, оптимист,
Ты людям очень помогаешь,
В любой район их доставляешь.
Тебя люблю и уважаю,
Здоровья крепкого желаю,
И пусть в дороге круглый год
Тебе с клиентами везет!
***
В День таксиста денег будет много
И чиста как стеклышко дорога,
И гаишник будет крепко спать,
И накроют стол жена и мать,
И дождутся дети после смены,
И начнутся в жизни перемены,
Как в природе новая весна.
Жми на газ, пошли все беды на…!
***
Если мы спешим куда-то,
Выручаешь ты, таксист.
Пусть растет твоя зарплата,
Путь же будет ровен, чист!
А еще всех благ желаем
И ни жезла, ни гвоздя.
С Днем таксиста поздравляем
В этот добрый час тебя!
***
Тебе желаю в День таксиста
Всегда успешно таксовать,
И довозить клиентов быстро,
Чтоб чаевые получать!
Пускай тебя твоя машина
Не смеет в жизни подводить!
Пусть будет полон бак бензина,
Чтоб ты клиентов мог возить!
***
Эх, нелегка профессия таксиста,
Хоть рядом музыка любимая всегда.
А вы попробуйте за месяц рейсов 300
Проехать вдоль по улицам туда-сюда.
Душевность их, простые разговоры,
Ночные ездки, знание дорог —
Непросто это. Будут пусть здоровы
Таксисты все и ты, коль выбрать смог
Профессию такую, путь нескорый.
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