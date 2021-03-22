Погода на 22 марта 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

22 марта днем на западе и севере Украины будет идти мокрый снег, который продолжится ночью. В остальных областях осадков не ожидается.

В этот день будет холодная погода, однако будет светить солнышко. Синоптики прогнозируют, что холодная погода продержится весь день, поэтому нужно одеться тепло, чтобы не замерзнуть.

22 марта днем на юге будет температура от +4 до +7, на востоке от +4 до +7, в центре от +3 до +5, на севере от +4 до +6, на западе от +4 до +7. В Киеве днем ожидается мокрый снег с дождем, температура — от +3 до +5.

Ночью на западе Украины будет мокрый снег с дождем, в остальных областях — без осадков. Температура упадет до —5.

На юге ночью будет температура от —4 до —1, на востоке от —5 до —2, в центре от —3 до —1, на севере от —5 до —2, на западе от —4 до —1. В Киеве ночью без осадков, температура — от —3 до —1.

Весна в Украине

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, когда в Украине начнется самая настоящая весна. По ее словам, потепление в Украине предварительно будет 23 марта.

Согласно ее прогнозу, сейчас над территорией Украины — южный циклон, поэтому сейчас во многих местностях можно увидеть мокрый снег с дождем.