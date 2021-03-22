Погода на 22 марта 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Мокрый снег, солнце и -5: погода в Украине 22 марта (КАРТА)

22 марта днем на западе и севере Украины будет идти мокрый снегкоторый продолжится ночьюВ остальных областях осадков не ожидается.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

В этот день будет холодная погодаоднако будет светить солнышкоСиноптики прогнозируютчто холодная погода продержится весь деньпоэтому нужно одеться теплочтобы не замерзнуть.

22 марта днем на юге будет температура от +4 до +7на востоке от +4 до +7в центре от +3 до +5на севере от +4 до +6на западе от +4 до +7В Киеве днем ожидается мокрый снег с дождемтемпература — от +3 до +5.

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Ночью на западе Украины будет мокрый снег с дождемв остальных областях — без осадковТемпература упадет до —5.

На юге ночью будет температура от —4 до —1на востоке от —5 до —2в центре от —3 до —1на севере от —5 до —2на западе от —4 до —1В Киеве ночью без осадковтемпература — от —3 до —1.

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Весна в Украине

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировалакогда в Украине начнется самая настоящая веснаПо ее словам, потепление в Украине предварительно будет 23 марта.

Согласно ее прогнозусейчас над территорией Украины — южный циклонпоэтому сейчас во многих местностях можно увидеть мокрый снег с дождем.

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