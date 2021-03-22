Погода на неделю в Украине с 22 марта 2021 по 26 марта 2021

В Украине на этой неделе ожидается прохладная погода с осадками, но к 26 марта в стране потеплеет.

В понедельник, 22 марта, а западных и северных областях ожидается мокрый снег. Температура днем 3°…6°, ночью -5°…-1°.

В центральных и восточных регионах облачная с прояснениями погода. Днем 5°…7°, ночью -5°…-2°.

На юге Украины также облачно с прояснениями, однако в Одесской области пройдут дожди. Столбики термометров покажут 4°…7°, ночью -4°…-1°.

Во вторник, 23 марта, в западных регионах облачно с прояснениями, но во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидается снег. Температура днем 4°…6°, ночью -5°…-3°.

На Севере и Центре страны синоптики прогнозируют снег. Столбики термометров покажут 4°…6° днем и -5°…0° ночью.

Жителям южных и восточных регионов стоит приготовиться к мокрому снегу. Днем 3…6, ночью -2…0.

В среду, 24 марта, на Западе и Севере Украины облачная с прояснениями погода. Столбики термометров днем покажут 3°…6°, однако ночью -5°…-3°.

В центральных и южных областях пройдет снег. Днем 3°…6°, ночью -2°…0°.

На Востоке страны синоптики прогнозируют мокрый снег. Температура днем 3°…5°, ночью -1°…1°.

В четверг, 25 марта, в западных и северных областях облачная с прояснениями погода. Воздух днем прогреется до 8° тепла, однако ночью все еще будут заморозки до -5°.

В Центре также без существенных осадков. Днем 3°…6°, ночью -3°…1°.

На Юге и Востоке пройдет мокрый снег. Температура днем 3°…7°, ночью -1°…2°.

В пятницу, 26 марта, в Украине значительно потеплеет. Согласно прогнозам синоптиков, во всех регионах страны будет достаточно ясная погода, без осадков.

Температура воздуха днем 6°…11°, ночью -3°…2°.

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, когда в Украине начнется самая настоящая весна. По ее словам, потепление в Украине предварительно будет 23 марта.

Согласно ее прогнозу, сейчас над территорией Украины — южный циклон, поэтому сейчас во многих местностях можно увидеть мокрый снег с дождем.