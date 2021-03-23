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Как очистить кэш на MacOS — ИНСТРУКЦИЯ
Факты / Lifestyle
Дарина Манзюк |
Как очистить кэш на MacOS — ИНСТРУКЦИЯ

Как очистить кэш на MacOS — ИНСТРУКЦИЯ

Со временем в вашем Mac OS и в его программах накапливаются устаревшие файлы, которыми вы не пользуетесь. Но они создают балласт, способный замедлять работу устройства и влиять на другие системные процессы. Чтобы исправить это — вам нужно почистить кэш MacOS.

Что нужно делать для того, чтобы очистить кэш приложений, системы и браузера на MacOS, читайте в инструкции на Фактах ICTV.

Как очистить кэш на Mac OS вручную

  1. Откройте главную программу операционной системы macOS — Finder.
  2. Выберите Переход.
  3. Переход к папке.
  4. В поиске введите следующие данные: ~/Library/Caches или ~/Библиотеки/Caches.
  5. Откройте каждую папку и удалите файлы, содержащиеся в них. Либо скопируйте все необходимые и переместите в Корзину.
  6. Следующий шаг — введите в поиске /Library/Caches. Внимание! Без значка (~). Продолжайте аналогичные шаги очистки.
  7. Последним шагом является очистка Корзины.

Как очистить кэш на MacOS — ИНСТРУКЦИЯ

Совет! Если вы беспокоитесь о безопасности файлов, создайте копии необходимых вам папок.

Как очистить кэш на Mac OS автоматически

Запустите одну из бесплатных специальных программ для очистки кэша CleanMyMac X, CCleaner, OnyX. Системы анализируют и ищут кэш. А вы можете одной кнопкой удалить все накопленные ненужные файлы.

Как очистить кэш из разных браузеров на Mac OS

Мы выбрали три самых популярных браузера на Mac OS — Chrome, Safari и Firefox.

Очистить кэш в Safari:

  • откройте в приложении — Настройка / Приложения;
  • включите отображение меню Разработка;
  • нажмите Очистить кэш.

Как очистить кэш на MacOS — ИНСТРУКЦИЯ

Очистить кэш в Chrome:

  • выберите Настройки. Они находятся за кнопкой Google Chrome в правом верхнем углу;
  • пункт История;
  • очистите историю;
  • подтвердите очистку.

Очистить кэш в Firefox:

  • перейдите в Журнал в приложении;
  • нажмите Удалить недавнюю историю / Все;
  • поставьте возле пункта Кэш галочку;
  • выберите Удалить сейчас.

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