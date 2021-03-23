Как очистить кэш на MacOS — ИНСТРУКЦИЯ

Как очистить кэш на Mac OS вручную
- Откройте главную программу операционной системы macOS — Finder.
- Выберите Переход.
- Переход к папке.
- В поиске введите следующие данные: ~/Library/Caches или ~/Библиотеки/Caches.
- Откройте каждую папку и удалите файлы, содержащиеся в них. Либо скопируйте все необходимые и переместите в Корзину.
- Следующий шаг — введите в поиске /Library/Caches. Внимание! Без значка (~). Продолжайте аналогичные шаги очистки.
- Последним шагом является очистка Корзины.
Совет! Если вы беспокоитесь о безопасности файлов, создайте копии необходимых вам папок.
Как очистить кэш на Mac OS автоматически
Запустите одну из бесплатных специальных программ для очистки кэша CleanMyMac X, CCleaner, OnyX. Системы анализируют и ищут кэш. А вы можете одной кнопкой удалить все накопленные ненужные файлы.
Как очистить кэш из разных браузеров на Mac OS
Мы выбрали три самых популярных браузера на Mac OS — Chrome, Safari и Firefox.
Очистить кэш в Safari:
- откройте в приложении — Настройка / Приложения;
- включите отображение меню Разработка;
- нажмите Очистить кэш.
Очистить кэш в Chrome:
- выберите Настройки. Они находятся за кнопкой Google Chrome в правом верхнем углу;
- пункт История;
- очистите историю;
- подтвердите очистку.
Очистить кэш в Firefox:
- перейдите в Журнал в приложении;
- нажмите Удалить недавнюю историю / Все;
- поставьте возле пункта Кэш галочку;
- выберите Удалить сейчас.