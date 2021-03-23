Как очистить кэш на MacOS — ИНСТРУКЦИЯ

Со временем в вашем Mac OS и в его программах накапливаются устаревшие файлы, которыми вы не пользуетесь. Но они создают балласт, способный замедлять работу устройства и влиять на другие системные процессы. Чтобы исправить это — вам нужно почистить кэш MacOS.

Что нужно делать для того, чтобы очистить кэш приложений, системы и браузера на MacOS, читайте в инструкции на Фактах ICTV.