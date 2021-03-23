Картину Бэнкси о медсестре-супергероине продали на аукционе за рекордную цену

Картину британского уличного художника Бэнкси о медсестре-супергероине продали на аукционе Christie’s за $23 млн.

Картину под названием Тот, кто меняет правила игры (Game Changer) размером 1х1 художник написал в мае 2020 года во время первой волны пандемии коронавируса.

Бэнкси подарили ее больницы в городе Саутгемптон. Вместе с картиной он принес записку со словами благодарности медработникам.

На картине изображен мальчик, который играет с куклой форме медсестры. В то же время персонажи, похожие на Бэтмена и Спайдермена, лежать в корзине для мусора.

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Все получены деньги от продажи картины пойдут на помощь благотворительным организациям и больницам.

Кроме того, после продажи полотна на стене больницы останется репродукция.

Бэнкси создал новое граффити в Бристоле

В британском пригороде Бристоль Бэнкси создал новое граффити.

На одном из двухэтажных домов он изобразил бабушку, которая сильно чихает. Из-за этого у нее вылетает зубной протез, а также сумка и палка с рук.

Источник: BBC

Фото: Banksy