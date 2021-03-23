Из-за обновления Android System WebView тысячи пользователей столкнулись с проблемами в работе десятков приложений на Android.

В частности, когда пользователи заходили в Google Pay, Reddit, Twitter, Gmail, Facebook и другие приложения, то видели на экранах надпись ошибка msa. Но Google уже сделал все необходимое, чтобы устранить баг.

Если на вашем Android до сих пор не работает приложение, то нужно обновить WebView. Это можно сделать по ссылке. Также пользователи советуют обновить Google браузер Chrome.

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Но если это невозможно сделать, то можно попробовать наоборот удалить последнее обновление Android WebView. Для этого нужно:

открыть на вашем Android Настройки;

выбрать пункт Приложения или Диспетчер приложений;

найти WebView;

нажать кнопку Удалить обновления.

На днях в работе Instagram и WhatsApp также произошел сбой. Тогда на проблемы в работе в соцсети и мессенджере жаловались пользователи разных стран, в частности Польши, Венгрии, Германии, Австрии, а также Украины.

Но разработчики не сообщали, в чем была причина такого глобального сбоя в работе.