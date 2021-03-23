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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Первый пост основателя Twitter продали за $2,9 млн

Первый твит основателя Twitter Джека Дорси был продан за $2,9 млн бизнесмену из Малайзии.

Твиттер

Twitter, в котором говорилось: Просто настраиваю свой twttr, был впервые опубликован 21 марта 2006 года.

Покупатель из Малайзии сравнил это с покупкой картины Моны Лизы.

Твит был куплен с использованием криптовалюты Ethereum, конкурента биткойна.

В понедельник твит продали, как токен NFT.

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NFT — это уникальный цифровой сертификат, в котором указано, кому принадлежит фотография, видео или другой вид онлайн-носителей. Каждый NFT уникален и действует как предмет коллекционирования, который нельзя дублировать.

Дорси рассказал, что конвертирует вырученные деньги в биткойны, а затем пожертвует их в фонд Give Directly’s Africa Response.

После покупки твит останется общедоступным.

Twitter станет частично платным

Популярная соцсеть Twitter анонсировала введение функции платных подписчиков, а также возможности создавать сообщества.

Стоит такая возможность будет $4,99 в месяц, а дополнительным контентом может быть что угодно, например бонусные твиты.

Источник: ВВС

Фото: Unsplash

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