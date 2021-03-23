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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Потепление в Украине откладывается наконец недели — синоптик

Весна не спешит. Потепление в Украине, на которое ожидали сегодня, откладывается на конец недели.

весна квіти

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что потеплеет, хотя и не существенно, в конце недели.

— Всемирный день метеоролога всегда дает надежду на лето и всегда оправдывает ее, — подчеркнула она.

Диденко также рассказала, какой будет погода в среду, 24 марта.

— Пока в большинстве областей Украины весна идет постепенно и явно медленно. Завтра максимально в течение дня предполагается +2 +6 градусов, а ближайшей ночью даже с морозами, — отметила синоптик.

По ее прогнозам, мокрый снег возможен фактически везде, только на Западе и Севере днем ​​осадки прекратятся и выглянет солнце, однако ветер будет порывистым — до штормовых значений.

В Киеве 24 марта вероятен снег и мокрый снег, днем ​​- без существенных осадков. Температура воздуха ночью -2 -4, в окрестностях до -5, днем ​​в среду +3 +5.

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Наталья Диденко неделю назад прогнозировала, что настоящее тепло придет в Украину ориентировочно 22-23 марта.

По прогнозам Укргидрометцентра, до 26 марта в Украине ожидается прохладная погода с осадками.

Источник: Наталя Діденко

Фото: Pexels

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