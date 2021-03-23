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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Какой праздник 24 марта

24 марта выдался богатым днем на праздники. В этот день есть несколько международных праздников и религиозных.

Какой праздник 24 марта

Какое праздника 24 марта?

24 марта отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом, Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв, а также Международный день борьбы с депрессией.

Всемирный день борьбы с туберкулезом начали отмечать с 1982 года, когда исполнилось 100 лет со дня открытия возбудителя туберкулеза — палочки Коха.

Праздник призван рассказать общественности об этом заболевании. Символ Дня борьбы с туберкулезом — белая ромашка как знак здорового дыхания.

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Календарь праздников на март 2021

В народном календаре 24 марта — Софрония и Ефима, считалось, что именно в этот день перелетные птицы возвращаются из теплых краев.

Именины 24 марта отмечают Ефим, Иван, Георгий, Софрон, Егор, Юрий, Алексей.

Народные приметы на 24 марта:

  • Порывистый и холодный ветер в этот день — весна будет холодной.
  • В марте часто идет дождь — год будет неурожайный.
  • Все птицы прилетели практически в одно и то же время — к похолоданию.
  • Увидеть ласточку в этот день — к несчастью.
  • Грачи и дикие утки одновременно прилетели — будет теплая погода.
  • Лебеди сидят на прудах — ждите тепла.

Что нельзя делать 24 марта:

  • нельзя гнать птиц со своего двора,
  • нельзя разбрасываться мелочью.

Календарь церковных праздников

Самый главный праздник для православных христиан — Светлое Христово Воскресение, его дата в 2021 году приходится на 2 мая.

Всего в церковном календаре есть 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.

Полный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на сайте Факты ICTV.

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