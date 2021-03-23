24 марта выдался богатым днем на праздники. В этот день есть несколько международных праздников и религиозных.
Какое праздника 24 марта?
24 марта отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом, Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв, а также Международный день борьбы с депрессией.
Всемирный день борьбы с туберкулезом начали отмечать с 1982 года, когда исполнилось 100 лет со дня открытия возбудителя туберкулеза — палочки Коха.
Праздник призван рассказать общественности об этом заболевании. Символ Дня борьбы с туберкулезом — белая ромашка как знак здорового дыхания.
В народном календаре 24 марта — Софрония и Ефима, считалось, что именно в этот день перелетные птицы возвращаются из теплых краев.
Именины 24 марта отмечают Ефим, Иван, Георгий, Софрон, Егор, Юрий, Алексей.
Народные приметы на 24 марта:
- Порывистый и холодный ветер в этот день — весна будет холодной.
- В марте часто идет дождь — год будет неурожайный.
- Все птицы прилетели практически в одно и то же время — к похолоданию.
- Увидеть ласточку в этот день — к несчастью.
- Грачи и дикие утки одновременно прилетели — будет теплая погода.
- Лебеди сидят на прудах — ждите тепла.
Что нельзя делать 24 марта:
- нельзя гнать птиц со своего двора,
- нельзя разбрасываться мелочью.
Календарь церковных праздников
Самый главный праздник для православных христиан — Светлое Христово Воскресение, его дата в 2021 году приходится на 2 мая.
Всего в церковном календаре есть 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.
Полный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на сайте Факты ICTV.