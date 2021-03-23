За время пандемии состояние Илона Маска выросло на 558%

За год панднемии коронавируса состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска выросло на 558% и теперь составляет $162 млрд.

Такую информацию обнародовал американский Институт политических исследований, который при подсчете учитывал чистые доходы американских миллиардеров с 18 мая 2020 года по 18 мая 2021 года.

Согласно результатам их исследования, по меньшей мере 43 человека присоединились к списку миллиардеров за последний год.

В общем состояние американских богачей во время пандемии выросло на $1,3 трлн (45%).

В частности, в список топ-миллиардеров попали основатель Amazon Джефф Безос, Марк Цукерберг от Facebook, Ларри Элисон от Oracle, Ларри Пейдж и Сергей Брин от Google, Фил Найт от Nike.

Их богатство возросло минимум на 50% за это время.

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Маск потерял $ 15 млрд через день после твитов о биткоин

В феврале состояние руководителя компании Tesla Илона Маска за сутки сократились на $15,2 млрд. Это произошло после рекордного падения акций Tesla на 8,6%.

Акции компании могли подешеветь из-за твитов Маска о том, что Bitcoin почти такой же бред, как и наличные деньги.

Источник: Independent