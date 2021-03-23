За время пандемии состояние Илона Маска выросло на 558%

За год панднемии коронавируса состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска выросло на 558% и теперь составляет $162 млрд.
Такую информацию обнародовал американский Институт политических исследований, который при подсчете учитывал чистые доходы американских миллиардеров с 18 мая 2020 года по 18 мая 2021 года.
Согласно результатам их исследования, по меньшей мере 43 человека присоединились к списку миллиардеров за последний год.
В общем состояние американских богачей во время пандемии выросло на $1,3 трлн (45%).
В частности, в список топ-миллиардеров попали основатель Amazon Джефф Безос, Марк Цукерберг от Facebook, Ларри Элисон от Oracle, Ларри Пейдж и Сергей Брин от Google, Фил Найт от Nike.
Их богатство возросло минимум на 50% за это время.
Маск потерял $ 15 млрд через день после твитов о биткоин
В феврале состояние руководителя компании Tesla Илона Маска за сутки сократились на $15,2 млрд. Это произошло после рекордного падения акций Tesla на 8,6%.
Акции компании могли подешеветь из-за твитов Маска о том, что Bitcoin почти такой же бред, как и наличные деньги.
Источник: Independent