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Факты / Lifestyle
Тетяна Забожко |

День мастера маникюра 2021: лучшие поздравления в прозе и открытках

24 марта в Украине отмечают День мастера маникюра. Несмотря на то, что праздник появился не так давно, ухаживать за ногтями начали еще три тысячи лет назад.

новогодний маникюр, праздничный маникюр

Например, в Древнем Египте цвет ногтей указывал на общественное положение. Так, рабы могли выбирать только бледные пастельные тона. Клеопатра же красила свои длинные ногти в терракотовый цвет обыкновенной хной.

В древнем Китае лак для ногтей изготавливали из воска, яичных белков, желатина и гуммиарабика. Китаянки шесть веков назад красили ногти золотой или серебряной краской.

В древних культурах существовало предание, что длинные ногти символизируют мудрость и помогают общаться с божествами.

Немало поверий относительно ногтей существовало и в Киевской Руси. Старожилы некоторых сел до сих пор убеждены, что стричь ногти следует не иначе, как в четверг.

Очевидно, что профессиональный праздник мастеров маникюра назначили в конце марта, потому что именно с приходом тепла люди больше всего хотят прихорашиваться и ухаживать за собой.

Если среди ваших знакомых есть кого поздравить с Днем мастера маникюра 2021, можете воспользоваться поздравлениями в прозе и открытках, которые подготовили Факты ICTV.

Поздравление с Днем мастера маникюра 2021 в прозе

С праздником, замечательная мастерица! Желаю благодарных клиентов, интересных идей, вдохновения, спроса на услуги и достойной оплаты труда.

***

Поздравляю с Днем мастера маникюра! Ты просто волшебница! Благодаря тебе я не могу налюбоваться своими ноготками. Желаю, чтобы клиенты всегда выстраивались в очередь, отзывы о твоей работе были только лучшими, а заработки высокими! Вдохновения, здоровья, достаточно времени для отдыха и воплощения всех идей в жизнь.

***

С Днем мастера маникюра! Желаю хорошего настроения, благополучия, радости и добра!

***

Моя замечательная мастерица! Спасибо тебе за мои ухоженные ноготки! Желаю, чтобы каждый день на работе дарил только приятные впечатления. Пусть на твоем пути встречаются только благодарные и приятные клиенты! Здоровья, вдохновения, хорошего настроения и достатка!

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Поздравление с Днем мастера маникюра в открытках

День майстра манікюру

День майстра манікюру

День майстра манікюру

День майстра манікюру

День майстра манікюру

Идеи весеннего маникюра 2021

В весеннем маникюре 2021 популярны нежные и яркие цвета.

Эксперты отмечают, что особое внимание этой весной следует обратить на все оттенки синего, технику nail-art с фольгой и омбре. Идеи весеннего маникюра 2021 для коротких ногтей читайте в материале Фактов ICTV.

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