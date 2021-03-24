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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

До -7 ночью и дожди: погода в Украину 24 марта

Прогноз погоды в Украине на 24 марта свидетельствует, что весеннего тепла придется еще подождать. На левобережной части Украины ожидаются сильные дожди.

До -7 ночью и дожди: погода в Украину 24 марта

Так, на Востоке Украины синоптики прогнозируют до +5 градусов днем, а ночью температура опустится до -1.

На юге будет облачно, а столбик термометра не поднимется выше +6 градусов.

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В западных областях будет солнечно, но температура остановится на +7 градусов днем, но ночью будет до -7.

На севере страны будет +3 ..+ 5 градусов днем, а ночью синоптики прогнозируют похолодание до -4.

Погода в апреле

По прогнозам синоптиков, апрельская погода будет очень неустойчивой, поэтому рекомендуется носить с собой зонтик на случай внезапных дождей.

Начало апреля порадует украинцев солнышком и хорошей погодой. Значительных осадков не ожидается.

Подробнее о погоде в апреле в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.

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