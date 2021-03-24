С 1 апреля 2021 года Кипр открывает границы для украинцев. Теперь граждане смогут провести там весенние и летние отпуска.

Факты ICTV изучили информацию на сайтах туроператоров и выяснили, сколько будет стоить недельное путешествие для двоих на Кипр с учетом вылета из Киева в зависимости от выбора системы питания.

Цены на туры

В апреле стоимость путевок начинается от 16,5-17 тыс. грн. По такое цене пара сможет пожить в бюджетном номере, без питания. С завтраком туры будут стоить от 18,5 тыс. грн, по системе all inclusive — от 27,5 тыс. грн.

Цена майских туров стартует от 17,7 тыс. грн. Такую стоимость нужно будет заплатить за отдых на двоих в отеле без питания. Если добавить завтраки, путевка будет стоить от 20 тыс. грн, по системе all inclusive — от 30 тыс. грн.

В июне туристам нужно будет заплатить от 21,5 тыс. грн за путевку с учетом недельного проживания в гостинице без питания, с завтраками — от 23,4 тыс. грн, по системе all inclusive — от 32,8 тыс. грн.

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Стоимость июльских путевок начинается от 22,3 тыс. грн (без питания). Если покупать тур с завтраками, нужно будет заплатить от 24,7 тыс. грн, all inclusive — от 35 тыс. грн.

В августе цена самых бюджетных туров без питания начинается от 23,9 тыс. грн, с завтраками — от 26,4 тыс. грн, all inclusive — от 36,8 тыс. грн*.

То есть наиболее бюджетно можно будет слетать на Кипр в апреле, лето же считается высоким сезоном, поэтому цены выше.

— На момент публикации туры на указанные месяцы у туроператора JoinUp стоят от 6 913 грн на человека при условии двухместного размещения. Стоит учитывать, что цены динамичны, и они могут меняться, — отмечают в турагентстве JoinUp.

*Цены на туры актуальны на 24 марта 2021 года.

Курорты

Украинские туроператоры предлагают туристами посетить такие курорты: Айя-Напу, Пафос, Лимассол, Протарас, Ларнаку.

По их информации, практически все они подходят для семейного отдыха с детьми. Однако более спокойными будут Протарас и Ларнака.

Ценителям активного отдыха стоит отправиться в Айя-Напу, Лимассол. Они идеально подойдут молодежи, компаниям, молодым парам.

А вот любителям истории и древности советуют посетить Пафос.

— Кипр подойдет любому. Для семей с детьми есть прекрасные отели с концепцией семейного FUN&SUN Family. Для пар можно предложить спокойный отдых с полным уединением на Пафосе. Активная ночная жизнь — на курорте Айя-Напа, — объясняют представители TUI.

Погодные условия

Лето на Кипре начинается с середины мая, температура воздуха удерживается на уровне +30°-+35°. С этого времени и все лето вода теплая, в июле средняя температура воды у побережья — +23°.

Поэтому комфортнее всего будет отдыхать с мая и все лето, однако летние месяцы будут более жаркими.

— Кипр считается направлением, где отдыхать можно круглый год. Все зависит от предпочтений. Часто везет с погодой уже в апреле. После майских праздников идет замечательный месяц, не слишком жаркий, но уже можно купаться в море. Основной сезон — с июня по сентябрь, — отметили в турфирме TUI.

Карантин

По информации представительства Министерства туризма Кипра в Украине, пока украинцам для вылета в Кипр нужен лишь отрицательный тест на коронавирус.

В таком случае не нужно будет находиться на самоизоляции.

Согласно информации JoinUp, которые ссылаются на решение правительства Кипра, страны, для которых откроются границы с 1 апреля, будут группироваться по категориям, для каждой из которых приняты требования для въезда:

зеленая : заполнение Cyprus Flight Pass за 24 часа до вылета и выборочное тестирование после прибытия на Кипр за государственные средства;

: заполнение Cyprus Flight Pass за 24 часа до вылета и выборочное тестирование после прибытия на Кипр за государственные средства; оранжевая : заполнение Cyprus Flight Pass за 24 часа до вылета, ПЦР-тест за 72 часа до вылета за счет туриста и выборочное тестирование после прибытия на Кипр за государственные средства;

: заполнение Cyprus Flight Pass за 24 часа до вылета, ПЦР-тест за 72 часа до вылета за счет туриста и выборочное тестирование после прибытия на Кипр за государственные средства; красная: заполнение Cyprus Flight Pass за 24 часа до вылета, ПЦР-тест за 72 часа до вылета и ПЦР-тест после прибытия на Кипр — оба за счет туриста.

Отдых летом 2021

Помимо Кипра, украинцы летом смогут слетать в Египет, Турцию, Болгарию.

Возможно, доступными будут и европейские курорты, Испания, Греция, однако эти направления пока под вопросом.

Подробнее об отдыхе летом 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: JoinUp, TUI, Anextour