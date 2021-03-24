Кипр открывает границы для украинцев с 1 апреля

С первого апреля 2021 года украинцы смогут путешествовать на Кипр, сообщили в представительстве Министерства туризма Кипра в Украине.

В сообщении министерства отмечается, что все туристы, которые предоставили отрицательный тест на коронавирус, гарантированно будут находиться на острове без карантина.

От прохождения теста освобождены несовершеннолетние граждане до 12 лет, для старших детей предусмотрено тестирование в соответствии с действующим протоколом.

Ранее власть Кипра заявляла, что откроет границы для иностранцев с 1 марта, но для граждан Украины въезд в страну остался закрытым.

Отдых 2021

По сравнению с 2020 годом, этим летом список стран для отдыха значительно расширился.

Турагентства активно предлагают туры в Турцию, Египет, Албанию, Тунис, Грецию, Испанию, Черногорию, Кипр, Болгарию, Грузию и отмечают, что путешествия в Грецию и Испанию пока под вопросом.

О том, какими будут цены на летний отдых и лучшие места для отпуска, читайте в материале Фактов ICTV.