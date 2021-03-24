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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Кипр открывает границы для украинцев с 1 апреля

С первого апреля 2021 года украинцы смогут путешествовать на Кипр, сообщили в представительстве Министерства туризма Кипра в Украине.

кіпр

В сообщении министерства отмечается, что все туристы, которые предоставили отрицательный тест на коронавирус, гарантированно будут находиться на острове без карантина.

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От прохождения теста освобождены несовершеннолетние граждане до 12 лет, для старших детей предусмотрено тестирование в соответствии с действующим протоколом.

Ранее власть Кипра заявляла, что откроет границы для иностранцев с 1 марта, но для граждан Украины въезд в страну остался закрытым.

Отдых 2021

По сравнению с 2020 годом, этим летом список стран для отдыха значительно расширился.

Турагентства активно предлагают туры в Турцию, Египет, Албанию, Тунис, Грецию, Испанию, Черногорию, Кипр, Болгарию, Грузию и отмечают, что путешествия в Грецию и Испанию пока под вопросом.

О том, какими будут цены на летний отдых и лучшие места для отпуска, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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