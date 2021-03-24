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Валентина Летяк |

Масленица и начало Великого поста: церковный календарь на март 2021

С 8 по 14 марта православные христиане отмечают Масленицу, а уже 15 числа начинается Великий пост перед Светлым Христовым Воскресеньем. На какие еще даты следует обратить внимание в первый месяц весны, читайте в церковном календаре на март 2021.

Календар церковних свят на березень 2021

Также в этом месяце выпадает два дня, когда верующие поминают умерших родственников.

В частности, Вселенская родительская суббота (мясопустная) в этом году приходится на 6 марта, а Суббота второй седмицы Великого поста – на 27 марта.

Важные даты, на которые следует обратить внимание, мы выделили жирным.

Читайте
Православный календарь 2021: церковные праздники, посты и поминальные дни

Список церковных праздников в марте 2021

  • 1 марта – мученика Памфила пресвитера
  • 2 марта – великомученика Феодора Тирона
  • 3 марта – святителя Льва, папы Римского
  • 4 марта – преподобных Евгения и Макария исповедников, пресвитеров Антиохийских
  • 5 марта – благоверного князя Ярослава Мудрого
  • 6 марта – Вселенская родительская суббота (мясопустная)
  • 7 марта – Неделя о Страшном суде, или Неделя мясопустная
  • 8 марта – начало Масленицы (Сырная неделя)
  • 9 марта – первое и второе Обретение главы Иоанна Предтечи
  • 10 марта – святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского
  • 11 марта – святителя Порфирия, архиепископа Газского
  • 12 марта – преподобного Прокопия Декаполита, исповедника
  • 13 марта – преподобного Василия исповедника
  • 14 марта – Прощеное воскресенье, преподобной мученицы Евдокии
  • 15 марта – начало Великого поста (воздержание от пищи), Чистый понедельник
  • 16 марта – Волоколамской иконы Божией Матери
  • 17 марта – преподобного Герасима Вологодского
  • 18 марта – иконы Божией Матери Воспитание
  • 19 марта – обретение Честного Креста и гвоздей царицей Еленой в Иерусалиме, икон Божией Матери Ченстоховская и Благодатное Небо
  • 20 марта – иконы Божией Матери Споручница грешных
  • 21 марта – преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского
  • 22 марта – Сорок святых или День всех святых
  • 23 марта – мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина и Руфина
  • 24 марта – святителя Евфимия, архиепископа Новгородского
  • 25 марта – Лиддской нерукотворной иконы Божией Матери
  • 26 марта – перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского
  • 27 марта – Суббота второй седмицы Великого поста
  • 28 марта – святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского
  • 29 марта – мученика Савина Египетского
  • 30 марта – День святого Алексея или Теплого Алексея
  • 31 марта – святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского

Выходные в марте 2021

В марте 2021 года у украинцев будет дополнительный выходной 8 марта, поскольку Международный женский день — это государственный праздник.

Он приходится на понедельник, поэтому граждане Украины будут отдыхать три дня подряд — 6, 7 и 8 марта.

Фото: Pixabay

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