Вертолет NASA совершит первый полет на Марсе

Вертолет NASA Ingenuity, который прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance, совершит первый полет в небе планеты в начале апреля 2021 года.

Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследовании космического пространства.

Главный инженер Ingenuity в Лаборатории реактивного движения NASA Боб Баларам отметил, что этот испытательный полет осуществят не ранее 8 апреля.

В то же время руководитель полетами вертолета Ingenuity Говард Грипп сообщил, что высота первого полета, который продлится около 30 секунд, составит три метра. Дальнейшие полеты планируют проводить на высоте пять метров.

Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. Во время полетов на Марсе он будет производить аэрофотосъемку окружающей местности.

Вертолет Ingenuity 1,2 метра в диаметре, весом 1,8 кг и оснащен двумя камерами, которые способны зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Марса 18 февраля. Американская автоматическая межпланетная станция была запущена 30 июля 2020 года.

В начале марта марсоход Perseverance записал новые звуки с Марса.

Ровер сделал запись удара лазером по камню для отбора образцов древней жизни, которые соберут с Марса и доставят на Землю для дальнейшего исследования и изучения.