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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Какой праздник 25 марта

В 2021 году 25 марта отмечают несколько праздников. Среди них также есть и профессиональные праздники. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 25 марта.

Какой праздник 25 марта

25 марта — какой сегодня праздник

25 марта отмечается День службы безопасности Украины. С 2001 года, согласно указу президента Украины, в этот день начали отмечать праздник.

Также 25 марта отмечается Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли — день, установленный ООН в 2007 году, а также Международный день нерожденного ребенка. Одна из задач этого международного дня — борьба с контрацепцией и абортами.

Именины 25 марта

Именины в этот день отмечают Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Сергей.

Приметы на 25 марта

  • По ночам припадают к земле туманы, гонят снег пуще дождей.
  • Иней и туман в Феофанов день нагоняют дождь на Исакия Змеевика.
  • Туман падает — к солнцу, поднимается — к ненастью.
  • Феофан прогоняет туман.
  • Ранняя весна — летом будет много непогожих дней.
  • При поздней весне опасных заморозков не бывает.
  • Солнце, звени, снег гони, холстину земли на свет тяни.
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Что нельзя делать 25 марта

  • Нельзя сплетничать — считается, что таким образом можно потерять свою жизненную энергию;
  • Нельзя сажать цветы в этот день — будут плохо расти или вовсе погибнут.

Календарь праздников 2021

Ранее Факты ICTV также опубликовали календарь неофициальных праздников на 2021 год в Украине, чтобы можно было подготовиться к торжественным датам.

В 2021 году отмечают много праздников, в частности профессиональных. Так, праздничные даты отмечают врачи, правоохранители, сотрудники таможенной службы, а также представители других интересных и важных профессий.

Фото: Pexels

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