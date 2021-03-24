В 2021 году 25 марта отмечают несколько праздников. Среди них также есть и профессиональные праздники. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 25 марта.
25 марта — какой сегодня праздник
25 марта отмечается День службы безопасности Украины. С 2001 года, согласно указу президента Украины, в этот день начали отмечать праздник.
Также 25 марта отмечается Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли — день, установленный ООН в 2007 году, а также Международный день нерожденного ребенка. Одна из задач этого международного дня — борьба с контрацепцией и абортами.
Именины 25 марта
Именины в этот день отмечают Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Сергей.
Приметы на 25 марта
- По ночам припадают к земле туманы, гонят снег пуще дождей.
- Иней и туман в Феофанов день нагоняют дождь на Исакия Змеевика.
- Туман падает — к солнцу, поднимается — к ненастью.
- Феофан прогоняет туман.
- Ранняя весна — летом будет много непогожих дней.
- При поздней весне опасных заморозков не бывает.
- Солнце, звени, снег гони, холстину земли на свет тяни.
Что нельзя делать 25 марта
- Нельзя сплетничать — считается, что таким образом можно потерять свою жизненную энергию;
- Нельзя сажать цветы в этот день — будут плохо расти или вовсе погибнут.
Календарь праздников 2021
Ранее Факты ICTV также опубликовали календарь неофициальных праздников на 2021 год в Украине, чтобы можно было подготовиться к торжественным датам.
В 2021 году отмечают много праздников, в частности профессиональных. Так, праздничные даты отмечают врачи, правоохранители, сотрудники таможенной службы, а также представители других интересных и важных профессий.