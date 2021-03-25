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Факты / Lifestyle
Оксана Доротюк |

Дожди и до +12: прогноз погоды на выходные в Украине (КАРТА)

Погода на выходные в Украине предполагается солнечная, но с небольшими осадками.

прогноз погоди_погода

В субботу, 27 марта, на всей территории страны синоптики прогнозируют небольшое потепление и отсутствие дождя.

Темпаратра воздуха днем будет колебаться от +7°С до +12°С. Ночью столбики термометров покажут от 0°С до +2°С.

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На Западе температурные показатели будут несколько ниже и ночью составят от +1°С до -8°С.

Погода на выходные в Украине (27 марта 2021 — 28 марта 2021)

В воскресенье, 28 марта, на Западе, Центре и Севере пройдут дожди. Днем синоптики прогнозируют от +7°С до +11°С, ночью — от 0°С до +5°С.

На Востоке и Юге предполагается облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.

Воздух днем прогреется до +12°С, а ночью температура составит от 0°С до +4°С.

Погода на выходные в Украине (27 марта 2021 — 28 марта 2021)

Погода на Пасху

В 2021 году погода на Пасху будет прохладной. Главный православный праздник приходится на 2 мая, но не стоит надеяться, что этот день порадует теплом, как и весь месяц.

По словам синоптика Леонида Горбаня, привычной для украинцев майской жары в этом году не будет, поскольку в последнем месяце весны ожидается несколько волн похолодания.

Источник: Укргидрометцентр

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