Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на 2021 год составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

2021 — год Белого Быка, связанный со стихией металла. Бык в астрологии считается символом трудолюбия, упорства, терпения, уравновешенности и выносливости. Нам всем придется много работать, однако, методы нужно будет менять.

Пришло время внедрять современные технологии, переходить на новый формат обучения и деятельности. Все это обусловлено соединением гигантов Юпитера и Сатурна в первом градусе Водолея, принадлежащего к стихии Воздуха. Основной астрологический фактор 2021 года – напряженные аспекты Юпитера с Ураном и Сатурна с Ураном. Это вызовет глобальную политическую нестабильность.

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Особенно сложные периоды нас ждут в феврале, июне и декабре 2021 года. В эти периоды общение пожилых людей и молодого поколения приводит к серьезным конфликтам. 2021 год – это борьба нового с бесперспективным и исчерпавшим себя прошлым.

Когда закончится пандемия коронавируса

С 20 декабря 2020 года Сатурн и Юпитер уходят от влияния Плутона, поэтому все неприятности, связанные с коронавирусом, постепенно будут ослабевать. И в целом человечество в 2021 году сможет справиться с пандемией, во многом благодаря коллективному иммунитету, вакцинации и новым схемам лечения, а также некого пробуждения. В 2020 году все жили в страхе, но теперь истина проясняется. Коронавирус ослабеет и станет стандартной сезонной вирусной инфекцией. Мир вернется в прежний ритм жизни, будут предприняты меры, которые позволят ограничить экономический ущерб.

С 4 по 6 июня Марс в Раке становится в оппозицию к Плутону в Козероге — противостояние двух агрессивных планет, влияние оппозиции будет чувствоваться две-три недели. Может кардинально измениться глобальный вектор международных отношений. Тем более, этот транзит совпадает с коридором затмений и напряженным аспектом Сатурна с Ураном. Пожалуй, июнь – сложнейший месяц 2021 года, благо, в этот период Юпитер ненадолго зашел в знак Рыб — с 14 мая по 28 июля, что способствует оптимистичным настроениям и благополучному завершению.

В 2021 году активизируются энергии Водолея, который отвечает за все новое и современное, объединение, дружбу, свободу и независимость. Приоритеты и ценности будут коренным образом меняться. Знания и информация будут цениться больше всего. Люди будут стремиться решать все конфликты мирным путем, договариваться, искать взаимный интерес.

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С 20 декабря 2020 года Сатурн и Юпитер уходят от влияния Плутона, поэтому все неприятности, связанные с коронавирусом, постепенно будут ослабевать. И в целом человечество в 2021 году сможет справиться с пандемией, во многом благодаря коллективному иммунитету, вакцинации и новым схемам лечения, а также некого пробуждения. В 2020 году все жили в страхе, но теперь истина проясняется. Коронавирус ослабеет и станет стандартной сезонной вирусной инфекцией. Мир вернется в прежний ритм жизни, будут предприняты меры, которые позволят ограничить экономический ущерб.

С 4 по 6 июня Марс в Раке становится в оппозицию к Плутону в Козероге — противостояние двух агрессивных планет, влияние оппозиции будет чувствоваться две-три недели. Может кардинально измениться глобальный вектор международных отношений. Тем более, этот транзит совпадает с коридором затмений и напряженным аспектом Сатурна с Ураном. Пожалуй, июнь – сложнейший месяц 2021 года, благо, в этот период Юпитер ненадолго зашел в знак Рыб — с 14 мая по 28 июля, что способствует оптимистичным настроениям и благополучному завершению.

В 2021 году активизируются энергии Водолея, который отвечает за все новое и современное, объединение, дружбу, свободу и независимость. Приоритеты и ценности будут коренным образом меняться. Знания и информация будут цениться больше всего. Люди будут стремиться решать все конфликты мирным путем, договариваться, искать взаимный интерес.

Читайте: Восточный гороскоп на 2021 год: каким знакам зодиака улыбнется удача

Водолей – знак революционных преобразований, обновлений, что в результате приводит к техническому и социальному прогрессу. Конечно, все это будет происходить с препятствиями. Вполне вероятно, что 2021 год будет неурожайным. Стремитесь к новому во всех смыслах, развивайтесь, обучайтесь новым современным профессиям, находите группы по интересам, друзей и единомышленников, переводите бизнес в интернет.

В 2021 году будет четыре затмения. Первый коридор затмений с 26 мая по 10 июня, второй коридор затмений – с 19 ноября по 4 декабря. Во время затмений, а также за день до и после коридора затмений, нужно вести себя максимально осторожно, избегать экстрима, стараться не начинать важных дел, а лучше всего — посвятить время отдыху, повседневным делам или самопознанию.

До 19 июля — Черная Луна. У многих людей изменится отношение к материальному миру, своему телу, деньгам. Если человек поступает несправедливо в финансовых вопросах, то он начинает нести денежные и энергетические потери. С 19 июля люди будут себя чувствовать свободно в материальном плане, долго не решаемые имущественные вопросы, наконец, получат свое завершение. Многие погасят кредиты, вернут долги или получат задолженности по заработной плате.

Периоды ретроградного Меркурия знакомы всем. В 2021 году ретроградность Меркурия исключительно в знаках воздушной стихии: с 30 января по 21 февраля в знаке Водолей; с 30 мая по 23 июня в знаке Близнецы; с 27 сентября по 18 октября в знаке Весы. У многих людей будут наиболее выражены проблемы в делах и личной жизни. В эти периоды требуется больше времени, энергии и сил для решения тех или иных вопросов. В периоды ретроградности Меркурия требуются дополнительные условия и какие-то особенные обстоятельства для того, чтобы проявить себя и реализовать то, что запланировано ранее. Поэтому не рекомендуется что-либо начинать в эти периоды.

С 19 декабря 2020 по 29 декабря 2021 Юпитер движется по знаку Водолея, но ненадолго, планета большого счастья зайдет в знак Рыб, поэтому период с 14 мая по 28 июля – оптимальное время для планирования дальних поездок. При этом для начала поездок лучше пропустить коридор затмений 26 мая – 10 июля. С 30 мая по 23 июня период ретроградного Меркурия в знаке Близнецы. Поэтому, если отпуск попадает на этот период, будьте готовы к разнообразным задержкам, отменам рейсов, потере денег и документов, опозданиям и прочим неприятностям.

Венера будет ретроградна с 19 декабря 2021 до 29 января 2022 года в знаке Козерог. В это время возможно возвращение к прошлым отношениям или пересмотр жизненных позиций. Не рекомендуется приобретать драгоценности и предметы роскоши, инвестировать крупные суммы денег, а также регистрировать брак.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

Детальный гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на 2021 год — читайте на Фактах ICTV.