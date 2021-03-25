Погода 25 марта в Украине будет солнечной и теплой на Севере и Западе и снежно-дождевой – на Востоке и Юге. Ветер – северный, его скорость достигнет 5-10 м/с.

На Востоке днем ​​будет идти мокрый снег с дождем. Идти снег будет и ночью. Дневная температура будет достигать до +5°, ночью – до -3°.

На Западе, наоборот, будет солнечно и без осадков. Температура воздуха днем ​​прогреется до +9°, ночью столбики термометров опустятся до -7°.

На Юге, как и на Востоке, синоптики прогнозируют осадки и днем, и ночью. Дневная температура составит до +5°, ночная – до -3°.

На Севере – солнечно и +8° днем ​​и до -5° ночью.

В Центре 25 марта будет идти снег в Черкасской и Кировоградской областях. Дневная температура – до +7°, ночная – до -5°.

В Киеве – без осадков. Температура воздуха днем ​​составит до +7° днем, ночью – до -7°.

Погода на Пасху 2021

Пасха, которую в 2021 году украинцы будут отмечать 2 мая, не порадует теплом. Не изменится ситуация и в течение всего месяца, считает народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, привычной для украинцев майской жары в этом году не будет.

Подробнее о том, какой будет погода на Пасху 2021, читайте в материале Фактов ICTV.