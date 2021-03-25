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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Какой праздник 26 марта

26 марта в Украине отмечают День Национальной гвардии. Праздник был введен в 2015 году указом президента Украины, после переформатирования Внутренних войск МВД Украины в Нацгвардию.

26 березня

Также 26 марта в мире проводится Фиолетовый день. Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия.

Верующие чтят память Никифора-исповедника.

Считается, что именно на Никифора от зимней спячки медведи просыпаются и покидают свои берлоги.

Приметы на 26 марта:

  • Если в этот день сильный туман, лето будет ненастным.
  • Медведь проснулся – значит началась настоящая весна.
  • Ранняя гроза и северный ветер – весна будет прохладной.
  • В этот день у воды целительная сила, поэтому с ее помощью можно лечить всевозможные болезни.
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Что нельзя делать 26 марта: 

  • Нельзя ходить в лес.
  • В этот день старались не выходить в поле, чтобы попусту не беспокоить землю, поскольку сеять еще было рано.
  • Под запретом была любая охота, в том числе на птиц — подстрелить перелетного гуся считалось крайне плохой приметой.

История, традиции, приметы и запреты Благовещения 2021

7 апреля православные будут отмечать Благовещение.

Утром в этот день необходимо сходить в церковь, купить по одной проскуре на каждого члена семьи и заказать молитву за их здоровье.

Их принимают натощак со святой водой, читая молитву На принятие святой воды и просфоры.

Подробнее об истории, традициях, приметах и запретах Благовещения 2021 читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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