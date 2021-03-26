День ангела Александра празднуют несколько раз в году, в том числе 26 марта. Это имя имеет греческие корни, оно происходит от имен Алекс и Андрос и означает защитник.

По характеру мужчины с таким именем обычно харизматичные, справедливые и настойчивы. Александры умеют вести за собой, поэтому во взрослом возрасте они часто руководят большими коллективами или компаниями.

Кроме того, Александрам присущи такие черты, как смелость, уверенность и внимательность. Они наделены превосходным воображением и часто проявляют способности в обучении.

Факты ICTV приготовили лучшие поздравления с днем ​​ангела Александра, чтобы вы могли порадовать дорогих вам людей с таким именем.

Поздравления с днем ​​ангела Александра в СМС

***

Поздравляю, Сашенька, тебя!

От души желаю счастья.

Пусть исполнится мечта,

Стороною обойдут ненастья.

***

От всей души и чистого сердца поздравляю тебя, дорогой Сашенька! Пускай твой путь приведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждая дорога в жизни будет усыпана удачей и везением. Искренне желаю быть счастливым человеком и крепко любимым мужчиной.

***

Александр, в день ангела твой

Я желаю тебе всей душой,

Чтоб твой ангел тебе помогал,

Чтоб тебя никогда не бросал!

Чтобы все исполнялись мечты,

Чтоб хватало любви, красоты,

Чтоб в любви ты купался всегда,

И не ведал бед никогда!

***

С именинами, Александр, тебя поздравляем!

Пусть ангел-хранитель от бед защищает,

Твою душу и судьбу оберегает,

Ты с улыбкой и оптимизмом по жизни иди,

И не встречай горести и преграды на своем пути!

***

С днем ангела, Саша! Пусть в жизни присутствуют радость, благополучие, здоровье и счастье. Чтобы близкие не разочаровывали тебя, друзья были верными, а жизнь счастливой.

***

Кто Сашу очень близко знает,

Тот непременно подтверждает:

Он от невзгоды защитит,

Обид не держит, все простит.

Нельзя того опровергать,

Что хочет всех оберегать.

Мы мужества тебе желаем,

За помощь ценим и уважаем!

***

Поздравляем с днем ангела, Александр! Желаем жить в гармонии и быть хозяином своей судьбы. Пусть желания сбываются, а в жизни будут спутниками надежда, вера и любовь.

Поздравления в картинках с днем ангела Александра

Праздники в марте 2021

Первый месяц весны предусматривает немало важных дат. В марте празднуют День таксиста, День театра, День поэзии и другие.

25 марта профессиональный праздник отмечают сотрудники Службы безопасности Украины, а 26 марта — День Внутренних войск МВД.

Подробный календарь праздников на март 2021 смотрите на Фактах ICTV.