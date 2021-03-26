День Нацгвардии Украины ежегодно отмечается 26 марта.

Национальная гвардия Украины — военное формирование, главной обязанностью которого является защита и охрана жизни, прав, свобод и законных интересов граждан Украины. Долгое время после независимости структура находилась в упадке.

В марте 2014 года, когда над Украиной нависла аннексия Крыма, власти приняли решение о возрождении Нацгвардии. Позже сотни нацгвардийцив защищали восточные границы на Донбассе в войне с окупантами.

Факты ICTV публикуют поздравительные открытки с Днем Национальной гвардии, чтобы вы смогли поздравить тех, кто причастен к этому празднику.

Календарь праздников на апрель

В полном календаре праздников на апрель 2021 насчитывается 16 интересных и памятных дат.

Во втором месяце весны украинцы будут праздновать День смеха (1 апреля), Международный день детской книги (2 апреля), Всемирный день здоровья (7 апреля), День окружающей среды (17 апреля), Международный день секретаря (21 апреля).