Ryanair запускает прямые рейсы на греческие острова из Киева и Одессы летом.

Лоукостеры будут курсировать из аэропорта Борисполь в город Ханья на Крите, а также из Одессы на остров Керкира.

По предварительному расписанию, первый рейс соединит Одессу с Керкирой уже 4 июля, полеты будут осуществляться дважды в неделю, по средам и воскресеньям.

Стоимость одного билета стартует с €27.

Из Киева на Крит самолет будет курсировать раз в неделю, по вторникам. Первый рейс запланирован на 6 июля, минимальная цена билета — €26.

Сейчас въезд на территорию Греции для украинцев закрыт, поэтому перед тем как покупать билеты, необходимо мониторить информацию об открытии границ.

Отпуск 2021

Этим летом список стран, открытых для украинцев, значительно расширился по сравнению с сезоном отпусков 2020-го года.

Турагентства предлагают украинцам Турцию, Египет, Албанию, Тунис, Грецию, Испанию, Черногорию, Кипр, Болгарию и Грузию.

Однако отмечают, что рейсы в Грецию и Испанию — пока под вопросом.

Источник: Аvianews