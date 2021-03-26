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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

Сейшельские острова открылись для туристов – правила пересечения границы

Популярный африканский курорт Сейшельские острова открыл границы для туристов.

азовське море

Для того, чтобы пересечь границу, нужно получить отрицательный тест на коронавирус. Он должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прилета в сертифицированной лаборатории.

Подтверждение проведения тестирования должно быть на английском языке с оригинальной печатью. Если с документом будет все хорошо, проходить карантин после прибытия не придется. Также не нужна информация о проведении вакцинации.

Туристы должны будут подать заявление для получения обязательного медицинского разрешения от Департамента здравоохранения Сейшельских островов на сайте seychelles.govtas.com. При этом подача заявления платная, стоимость пошлины €45 за взрослого, €5 за ребенка до 12 лет.

Прибывшим необходимо будет соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и обязательную дезинфекции рук.

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Источник: Seychelles News Agency

Фото: Dreamstime

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