Аналитическая компания Consumer Reports выбрала лучшие смартфоны, работающие на операционных системах iOS и Android, и которые можно приобрести в 2021 году.

Лидером среди iOS-гаджетов признали iPhone 12 Pro Max. Отмечается, что iPhone 12 Pro Max, который стоит на $100 больше iPhone 12 Pro, имеет больше дополнительных часов автономной работы. У этого гаджета больше дисплей и камера с 2,5-кратным зумом.

Однако, iPhone 12 Pro Max тяжелее и имеет большие размеры, поэтому он может быть неудобным в использовании. Consumer Reports также рекомендует обратить внимание на iPhone 12 Pro.

Цена iPhone 12 Pro Max: 128 GB — 33 299 грн, 256 GB — 44 999 грн, 512 GB — 51 999 грн.

Лучшим телефоном на операционной системе Android стал Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G.

Аналитики отмечают, что смартфон имеет отличный экран, подходящий для просмотра Netflix, камеру с 5-кратным зумом, длительное время работы в автономном режиме и удобный стилус.

Цена Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G: 256 GB — 35 999 грн, 512 GB — 41 999 грн.

Лучшим бюджетным телефоном стал OnePlus Nord N10 5G.

Аналитики немного упрекают разработчикам гаджета за отсутствие поддержки 5G mmWave, но отмечают продолжительность работы гаджета без подзарядки, достигающей двух дней.

Цена OnePlus Nord N10 5G: 128 GB — 9399 грн, 256 GB -13499 грн.

Также хорошие результаты по времени автономной работы показали Samsung Galaxy A71 (43 часа) и iPhone 12 Pro Max (41 час).

Xiaomi представила линейку Redmi Note 10

Компания Xiaomi провела презентацию серии смартфонов Redmi Note 10, в нее вошли четыре гаджета, которые уже успели произвести фурор.

Подробнее о новинках Xiaomi, их характеристиках и ценах читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Consumer Reports