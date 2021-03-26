В 2021 году 27 марта отмечают несколько праздников. Среди них также есть и профессиональные праздники. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 27 марта.

27 марта — какой сегодня праздник

27 марта отмечают Всемирный день театра, который появился в 1961 году, основан на IX конгрессе Международного института театра.

В этот день во многих странах мира проводят различные театральные фестивали, праздничные постановки и показывают лучшие спектакли в театрах.

Согласно церковному календарю, 27 марта верующие отмечают Федоров день. В этот день поклоняются домашним животным и ухаживают за ними.

Именины 27 марта

День ангела 27 марта празднуют несколько обладателей прекрасных имен — Бенедикт, Роман, Ростислав.

Приметы на 27 марта

Если 27 марта — мороз, то холодно будет еще неделю.

Чем радостнее и веселее проведешь этот день, тем счастливее будет твоя жизнь.

Все хорошее, о чем сегодня подумаешь, сбудется.

Что нельзя делать 27 марта

Крайне нежелательно брать в руки острые предметы.

Нельзя смотреть на себя в зеркало.

Церковный календарь 2021

В 2021 году верующие отмечают много важных церковных праздников. Большинство из них имеют интересную историю.

В частности, в 2021 году 27 марта будут праздновать Субботу второй седмицы Великого поста. Также во вторник, 30 марта, будет День святого Алексея или Теплого Алексея. Согласно примете, в этот день приходит самая настоящая весна и теплая погода.

Факты ICTV опубликовали подробный церковный календарь на 2021 год, чтобы можно было подготовиться к наступлению важных праздничных дат.