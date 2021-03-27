Час Земли 2021 выпадает на 27 марта. Ежегодно в последнюю субботу марта люди на всей планете, которым небезразличен вопрос защиты окружающей среды, уделяют час планете Земля.

В этот день принято на 60 минут выключать все или хотя бы лишне освещение, отсоединить от электросети приборы. Этими действиями можно сделать вклад в сохранение природы нашей планеты.

В этом году акция пройдет в 20.30 по местному времени.

Чтобы присоединиться к ней, стоит выключить освещение дома, в офисе только на один час. Это время можно посвятить прогулке в парке, спортивным упражнениям. В условиях карантина можно пообщаться дома с родными или просмотреть на гаджете фильм по экологической тематике, который был загружен заранее.

Экология Украины

Экологическая ситуация в Украине пребывает не в лучшем состоянии.

Природа страны страдает от стихийных свалок. Воздух и водоемы загрязняются деятельностью предприятий. Решить этот вопрос можно, если каждый начнет соблюдать экологическую культуру.

Подробнее о сохранении экологии Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: WWF-Украина