В будущем лето может длиться шесть месяцев — ученые

Из-за изменений климата в будущем лето может длиться больше, а зима, весна и осень — меньше. Согласно предположениям ученых, до 2100 года длительность лета в Северном полушарии может достигать до шести месяцев.

Исследование проводили китайские ученые. Они проанализировали изменения климата с 1952 года до 2011 года. После исследования ученые поняли, что за почти 60 лет средняя продолжительность лета увеличилось на 17 дней (с 78 до 95 дней). В то же время продолжительность других времен года уменьшилась.

— Если ничего не изменится, к концу века весна и лето будут начинаться на месяц раньше, чем это было в 2011 году, а осень и зима будут начинаться на полмесяца позже. Это приведет к почти полугоду лета и менее двум месяцам зимы в 2100 году, — отмечают исследователи.

По словам главного ученого, который проводил исследование, Юпиня Гуаня, если продолжительность времен года изменится, то есть риск, что аллергики будут дольше страдать из-за пыльцы, а еще увеличится количество комаров, что может привести к появлению вирусов в новых средах.

Изменение климата в Украине

Из-за того, что за в течение 30 последних лет температура в Украине выросла на 1,2 градуса, степи в южных регионах страны могут превратиться в пустыни. Также из-за глобального потепления есть угроза увеличения количества наводнений в Карпатах.

В то же время в ООН уже предупредили, что 2021 год будет катастрофически жарким и побьет температурный рекорд прошлого лета.