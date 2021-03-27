Погода на 27 марта 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине 27 марта будет достаточно теплая погода, жители страны почувствуют весну за окном.

В западных регионах ожидается солнечная погода. Температура днем 12…15, однако ночью заморозки до -2.

На Севере и Центре также солнечно и без осадков. Днем 11…13, ночью 0…2.

Жителям восточных и южных областей стоит приготовится к теплу и солнечной погоде. Столбики термометров покажут 10…12 днем и -2…1 ночью.

Погода на выходные в Украине

В субботу и воскресенье 27-28 марта погода в Украине будет солнечной, однако в некоторых регионах предусматриваются осадки.

Температура воздуха днем ​​достигнет +12, ночью максимум похолодает до +2, 0.

Смотрите подробный прогноз погоды на выходные в материале Фактов ICTV.