Погода на 27 марта 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине 27 марта будет достаточно теплая погода, жители страны почувствуют весну за окном.
В западных регионах ожидается солнечная погода. Температура днем 12…15, однако ночью заморозки до -2.
На Севере и Центре также солнечно и без осадков. Днем 11…13, ночью 0…2.
Жителям восточных и южных областей стоит приготовится к теплу и солнечной погоде. Столбики термометров покажут 10…12 днем и -2…1 ночью.
Погода на выходные в Украине
В субботу и воскресенье 27-28 марта погода в Украине будет солнечной, однако в некоторых регионах предусматриваются осадки.
Температура воздуха днем достигнет +12, ночью максимум похолодает до +2, 0.
Смотрите подробный прогноз погоды на выходные в материале Фактов ICTV.