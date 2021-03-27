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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Какой праздник 28 марта

Какой праздник отмечают 28 марта и кто празднует именины — читайте на Фактах ICTV.

28 березня свято

28 марта — какой сегодня праздник

28 марта по православному календарю отмечают Александров день. Церковь в этот день чтит память святого Александра, который во время гонений пострадал за христианскую веру.

В старину наши предки ждали, что 28 марта прилетят первые чайки, что указывало на стабильную теплую погоду.

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Календарь праздников на март 2021

Именины 28 марта

Именины в этот день празднуют Агапий, Александр, Денис, Никанор, Никандр, Мануил.

Приметы на 28 марта:

  • Прилет чаек — к весеннему теплу.
  • Чайки в воде купаются — к дождю.
  • Журавли летят низко, быстро и молча — к ненастью.
  • Воробьи чирикают — к теплому и солнечному дню.

Что нельзя делать 28 марта: 

  • По поверью, сегодня нельзя мыть голову. В противном случае ждет разлука с кем-то из родственников.
  • Не стоит сегодня размышлять над новой бизнес-идеей

Календарь праздников на апрель

В церковном календаре праздников на апрель много важных дат. В частности, с 1 по 30 апреля будет длится Великий пост.

Кроме того, 7 апреля верующие будут праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы, 24 апреля будет Лазарева суббота, а 25 апреля — Вербное воскресенье.

Фото: Depositphotos

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