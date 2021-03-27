Какой праздник отмечают 28 марта и кто празднует именины — читайте на Фактах ICTV.
28 марта — какой сегодня праздник
28 марта по православному календарю отмечают Александров день. Церковь в этот день чтит память святого Александра, который во время гонений пострадал за христианскую веру.
В старину наши предки ждали, что 28 марта прилетят первые чайки, что указывало на стабильную теплую погоду.
Именины 28 марта
Именины в этот день празднуют Агапий, Александр, Денис, Никанор, Никандр, Мануил.
Приметы на 28 марта:
- Прилет чаек — к весеннему теплу.
- Чайки в воде купаются — к дождю.
- Журавли летят низко, быстро и молча — к ненастью.
- Воробьи чирикают — к теплому и солнечному дню.
Что нельзя делать 28 марта:
- По поверью, сегодня нельзя мыть голову. В противном случае ждет разлука с кем-то из родственников.
- Не стоит сегодня размышлять над новой бизнес-идеей
Календарь праздников на апрель
В церковном календаре праздников на апрель много важных дат. В частности, с 1 по 30 апреля будет длится Великий пост.
Кроме того, 7 апреля верующие будут праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы, 24 апреля будет Лазарева суббота, а 25 апреля — Вербное воскресенье.