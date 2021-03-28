Синоптик Наталья Диденко прогнозирует похолодание в Украине в начале недели.
Атмосферный фронт принесет и дожди, и мокрый снег.
По ее словам, его уже почувствовали жители западных областей.
— Атмосферный фронт, который принес похолодание в западные области, потихоньку движется в восточном направлении, — пишет она в соцсети.
Сейчас в Украине от +2 до +14 градусов, в Киеве +13.
В то же время Диденко утверждает, что похолодает ненадолго.
Погода в Украине на апрель 2021
В первой декаде апреля солнечно, местами до +12, значительных осадков не ожидается. Однако под конец месяца возможны заморозки. Ночью температура может падать до -2 градусов.
Подробный прогноз погоды на апрель 2021 — на Фактах ICTV.