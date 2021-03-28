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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Атмосферный фронт принесет похолодание и дожди в Украину — синоптик

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует похолодание в Украине в начале недели.

Погода, дождь, дощ

Атмосферный фронт принесет и дожди, и мокрый снег.

По ее словам, его уже почувствовали жители западных областей.

— Атмосферный фронт, который принес похолодание в западные области, потихоньку движется в восточном направлении, — пишет она в соцсети.

Сейчас в Украине от +2 до +14 градусов, в Киеве +13.

В то же время Диденко утверждает, что похолодает ненадолго.

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Пост Діденко

Погода в Украине на апрель 2021

В первой декаде апреля солнечно, местами до +12, значительных осадков не ожидается. Однако под конец месяца возможны заморозки. Ночью температура может падать до -2 градусов.

Подробный прогноз погоды на апрель 2021 — на Фактах ICTV.

Фото: Pexels

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