Синоптик Наталья Диденко прогнозирует похолодание в Украине в начале недели.

Атмосферный фронт принесет и дожди, и мокрый снег.

По ее словам, его уже почувствовали жители западных областей.

— Атмосферный фронт, который принес похолодание в западные области, потихоньку движется в восточном направлении, — пишет она в соцсети.

Сейчас в Украине от +2 до +14 градусов, в Киеве +13.

В то же время Диденко утверждает, что похолодает ненадолго.

Погода в Украине на апрель 2021

В первой декаде апреля солнечно, местами до +12, значительных осадков не ожидается. Однако под конец месяца возможны заморозки. Ночью температура может падать до -2 градусов.

Подробный прогноз погоды на апрель 2021 — на Фактах ICTV.