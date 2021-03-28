День ангела Александра празднуют несколько раз в году, в том числе 28 марта. Это имя имеет греческие корни, оно происходит от имен Алекс и Андрос и означает защитник.
По характеру мужчины с таким именем обычно харизматичные, справедливые и настойчивы. Александры умеют вести за собой, поэтому во взрослом возрасте они часто руководят большими коллективами или компаниями.
Кроме того, Александрам присущи такие черты, как смелость, уверенность и внимательность. Они наделены превосходным воображением и часто проявляют способности в обучении.
Факты ICTV приготовили лучшие поздравления с днем ангела Александра, чтобы вы могли порадовать дорогих вам людей с таким именем.
Поздравления с днем ангела Александра в СМС
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Поздравляю, Сашенька, тебя!
От души желаю счастья.
Пусть исполнится мечта,
Стороною обойдут ненастья.
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От всей души и чистого сердца поздравляю тебя, дорогой Сашенька! Пускай твой путь приведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждая дорога в жизни будет усыпана удачей и везением. Искренне желаю быть счастливым человеком и крепко любимым мужчиной.
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Александр, в день ангела твой
Я желаю тебе всей душой,
Чтоб твой ангел тебе помогал,
Чтоб тебя никогда не бросал!
Чтобы все исполнялись мечты,
Чтоб хватало любви, красоты,
Чтоб в любви ты купался всегда,
И не ведал бед никогда!
***
С именинами, Александр, тебя поздравляем!
Пусть ангел-хранитель от бед защищает,
Твою душу и судьбу оберегает,
Ты с улыбкой и оптимизмом по жизни иди,
И не встречай горести и преграды на своем пути!
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С днем ангела, Саша! Пусть в жизни присутствуют радость, благополучие, здоровье и счастье. Чтобы близкие не разочаровывали тебя, друзья были верными, а жизнь счастливой.
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Кто Сашу очень близко знает,
Тот непременно подтверждает:
Он от невзгоды защитит,
Обид не держит, все простит.
Нельзя того опровергать,
Что хочет всех оберегать.
Мы мужества тебе желаем,
За помощь ценим и уважаем!
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Поздравляем с днем ангела, Александр! Желаем жить в гармонии и быть хозяином своей судьбы. Пусть желания сбываются, а в жизни будут спутниками надежда, вера и любовь.
Поздравления в картинках с днем ангела Александра
Праздники в марте 2021
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